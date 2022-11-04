財爺：須防金融持續波動

陳茂波表示，本港第三季GDP負增長4.5%，為連續第3個季度收縮，經濟面臨不少挑戰，主要是出口連跌數個月，外圍經濟環境欠佳以及疫情打亂了跨境運輸。不過，他稱，若疫情持續受控，恢復對外往來，經濟會趨向穩定。至於本港樓市偏軟，料未來樓價會輕微下調，但檢視不同數據後，對樓市及金融系統影響輕微，籲市民毋須過分擔心。

余偉文：息率進一步上升

市民需有所準備

金管局總裁余偉文則表示，美國加息大致符合市場預期，並強調不會影響香港的金融及貨幣穩定。若當地持續加息，相信港元拆息會繼續上升。港元拆息跟隨美元拆息上升的速度和幅度，仍取決於本地市場港元資金的供求。而多家銀行已經上調存貸利率，包括最優惠貸款利率及新做按揭貸款的鎖息上限。

他呼籲，市民必須對銀行息率的進一步上升有所準備，並且在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心評估及管理有關風險。