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借500萬按揭 每月供多674元

【明報專訊】多家大型銀行上調最優惠利率（P），推升以1個月港元拆息計價按揭貸款（H按）的封頂利率，以最優惠利率升至5.375厘，及大行新做二手H按的封頂利率P-2.25厘計算，實際按息將升穿3厘至3.125厘，每月供款將增加3.25%。以目前按揭平均貸款額500萬元計算，每月供款則由20,745元，增加674元至21,419元。

壓測H按月入增1273元

大部分買家承做按揭時須通過壓力測試，加息亦會提高月入門檻，以貸款額500萬元計算，H按月入要求則會增加2.89%或1273元，至45,375元。市場普遍預期，港銀下月仍會上調最優惠利率，若加息幅度維持0.25厘，每月供款則會較11月加息前累升6.56%，壓測月入要求則上升5.81%；若加幅回到9月時的0.125厘，每月供款則會增加4.9%，而壓測要求則增加4.35%（見表）。

是次上調最優惠利率後，H按實際按息較昨日1個月港元拆息3.207厘為低。因應多數H按實際利率在7月升至封頂水平，多家中小銀行在6月底已率先上調新做按揭的封頂水平，目前小型銀行和大行二手H按封頂利率實際按息為3.125厘，大行一手H按封頂利率則為2.875厘。

對於銀行會否再次上調H按封頂利率，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，目前二手樓市交易淡靜，大行集中在一手市場競爭，因應市場競爭激烈，他認為大行暫時不會上調封頂利率，以免影響今年餘下新做按揭生意。預計至今年底或明年初，才會將一手封頂利率加至與二手劃一水平。

市場競爭激烈

封頂利率料暫不上調

曹德明又指出，上調H按封頂只影響新做按揭，大部分H按客戶仍然沿用P減2.5厘的定價，因此認為銀行會傾向再上調最優惠利率，即時幫助在按揭貸款增加利息收入。此外，他指是次加息未有大增供樓負擔，不過未來一兩年的供樓負擔會因加息逐步增加，提醒供樓人士須有長遠穩健的財務安排，而有意置業人士則應避免借盡按揭成數及年期，預留空間及備用資金，並衡量自身負擔能力才入市。