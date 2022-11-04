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鮑威爾態度偏鷹 最終利率料超預期

【明報專訊】聯儲局昨日議息後，宣布調高聯邦基金利率0.75厘，升至3.75至4厘，為第4度加息幅度達0.75厘。主席鮑威爾表示，「迅速」加息階段已經完成，預期加息步伐減慢，最快12月或1月加幅減至0.5厘。但他強調現時討論暫停加息仍為時尚早，預期最終利率或會高於9月聯邦公開市場委員會會議上預期的4.5厘至4.75厘，並維持高息至通脹明顯回落。美國利率期貨市場共識明年息率最少加至5至5.25厘，最快於明年底才減息有機會。

聯儲局在議息聲明中提及，當局要將至今累積的緊縮幅度及政策滯後因素納入考慮，預示未來或會放緩緊縮步伐。不過，鮑威爾強調，重要的並非加息路徑，而是目標遏抑通脹逐步重回2%水平。市場認為鮑威爾態度繼續偏鷹，美匯指數一度高見113水平。

鮑威爾指出，近期市場數據反映勞動力市場緊張，工資上漲壓力持續下，通脹或將維持高企。他認為，經濟風險並不在於聯儲局過分加息，而是加息不夠。委員會寧願過分提高政策利率，然後下調，也不願見加息幅度不足。從利率期貨市場數據反映，12月加息0.5厘及0.75厘的預期各半，料年底前利率最高升4.5厘至4.75厘；至明年3月，市場預期利率於5厘或以上見頂（見圖），最快或於明年12月才開始回落。

分析：焦點從加幅

轉為維持高息時間

安盛投資宏觀經濟研究部主管David Page預計，12月將會加息0.5厘，明年2月加息0.25厘，3月進一步再加息0.25厘至5厘見頂。他認為，聯儲局的關注點將會由息率的升幅轉為維持高息的時間，將以「足夠緊縮」為目標，而並非加息至經濟崩潰再突然減息，料至2024年才會減息。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，聯儲局未有改變遏抑通脹的立場，並特別強調就業市場仍然緊張，顯示聯儲局短期仍無意全面結束加息周期，對經濟及金融市場造成的壓力或將持續一段時間，而美匯也較大機會繼續在高位徘徊。