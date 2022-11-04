憂美息更高更持久 科網股急挫累港股瀉487點

【明報專訊】美國聯儲局一如預期加息0.75厘，卻意外傳來「鷹聲」，預料最終目標利率將更高且延續更長時間，隨即震散美股三大指數。其中對息口比較敏感的納指反應最大，周三（2日）急瀉近3.4%，以貼近全日低位收市。