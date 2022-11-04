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憂美息更高更持久 科網股急挫累港股瀉487點

【明報專訊】美國聯儲局一如預期加息0.75厘，卻意外傳來「鷹聲」，預料最終目標利率將更高且延續更長時間，隨即震散美股三大指數。其中對息口比較敏感的納指反應最大，周三（2日）急瀉近3.4%，以貼近全日低位收市。

成交額減至987億

港股亦跟隨美股走低，恒指昨天大跌487點或3.1%至15,339點，連升兩日斷纜，更成為亞洲區表現最弱指數。科指跌121點或3.8%，收報3035點，險守3000點；國指也跌近3.5%。

高估值的新經濟股領跌大市，十大跌幅藍籌，醫藥、科網股共佔六席（見表）。藍籌科技股「ATMXJ」全線向下，阿里巴巴（9988）急挫6.5%，全日收報63元；京東集團（9618）跌逾5.6%，美團（3690）下滑3.5%；蔚來（9866）急插8.9%至73.4元，網易（9999）亦跌6.9%。跌市影響投資氣氛，主板成交額昨天跌至986.53億元，較上日減少6.9%，中斷大市成交連續8天超過1000億元的紀錄。

北水繼續為主要買盤來源，昨天錄得76億元淨流入，連續第三個交易日企於逾70億元高位。作為北水寵兒的騰訊（0700），昨天錄得12.35億元淨流入，為全日淨吸資最多個股。康希諾生物（6185）是昨天北水淨沽最多個股，錄得8102萬元淨流出。該股在周三（2日）急飈63.4%後，昨天回吐34.8%；石藥集團（1093）也是急彈後受沽壓，全日跌9.7%，成為表現最差藍籌。

北水繼續買 淨流入76億

信誠證券聯席董事張智威表示，雖然港股不時出現反彈，主要屬於市場挾淡倉的短線升勢，後市表現普遍也是「彈完散」。從技術走勢而言，恒指正處於下降通道，加上市場欠缺利好因素，他形容港股「行兩步退一步」，短期亦難以有反彈。張智威建議，散戶可考慮中移動（0941）、兗礦能源（1171）、中海油（0883）等高息且具防守力的股份。

信誠：港股挾淡「彈完散」

張智威又認為，隨美國息口預期繼續走高，投資者目前仍未宜沾手科網股。他續指出，加息因素利好銀行股表現，由於匯控（0005）預期於2023及2024年度達至50%的派息率，故以該股為首選。