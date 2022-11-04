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聯想上季多賺6％勝預期 強美元核心放緩致收入跌 楊元慶：美對華晶片禁令影響微

【明報專訊】聯想（Lenovo ）（0992）昨日公布截至9月底的次季業績，受強美元及核心業務個人電腦市場放緩影響，上季收入按年跌4.4％至170.90億美元，但表現勝市場預期。受基礎設施方案業務（ISG）及方案服務業務（SSG）增長所帶動，純利升5.7％至5.41億美元，表現同勝預期。每股基本盈利4.54美仙，每股中期股息派8港仙。董事長楊元慶於業績記者會上表示，上季業績穩健，指美國收緊對華晶片禁令，不會顯著影響聯想出貨及供應。

明報記者 陳麗歡

楊元慶表示，截至9月底止季度晶片整體供應較上半年有所改善，電腦產品供應短缺情况得以緩解，而部分ISG產品及低端智能手機則受影響。聯想表示，未來一段時間外部挑戰繼續影響全球市場，由於集團有逾半收入以非美元貨幣計值，當中許多貨幣兌美元的匯率按年出現貶值，於上半財年貨幣換算對收入的影響達6％。首席財務長黃偉明表示，集團過去純利及利潤率保持穩定增長，亦已做好充分措施對冲相關影響，相信匯率問題影響有限。

上半年貨幣換算對收入影響達6％

各分部表現方面，核心智能設備業務（IDG）收入按年跌逾10.6％至137.16億美元，為連跌兩季，更較首季的跌2.7％有所加劇。IDG經營溢利按年減1.45億美元至10.2億美元。楊元慶表示，短期內全球個人電腦設備會繼續疲軟，當中包括智能手機及平板電腦需求。楊又稱，對中國市場保持樂觀，因為其個人電腦市場滲透率仍落後於其他成熟市場，特別是商業電腦需求具發展空間，反觀個人電腦較成熟市場需求則出現放緩。

ISG收入按年升32.9％至26.14億美元，經營溢利創新高達3600萬美元，按年轉虧為盈，主要受雲IT基礎設施和企業IT基礎設施增長推動。SSG收入按年升26.3％至17.21億美元，經營溢利按年增8272.7萬美元，受惠全球IT服務市場穩定增長推動。

已培養多元化增長引擎

維持淨利潤率翻倍承諾

楊元慶重申，維持淨利潤率翻倍承諾，儘管市場波動，但集團早於幾年前已培養多元化增長引擎，有信心市場放緩時仍可捕捉增長機會。聯想曾訂立中期淨利潤率目標，期望未來幾年淨利潤率翻倍至4%；截至9月底止季度淨利潤增長提升至3.2%。聯想股價昨日收報5.96元，全日跌0.7％。