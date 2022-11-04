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大摩全球裁員 包括香港內地團隊

【明報專訊】路透社引述消息人士報道，由於交易業務受到打擊，加上面臨通脹和經濟下行等因素，美資大行摩根士丹利計劃於未來數星期起進行全球裁員行動。據報道，大摩現已草擬一份亞太區裁員名單，當中主要來自中國相關業務部門。

知情人士：是次裁員涉及人數不多

據了解，大摩的亞太區裁員名單之中，部分來自香港和中國的資本市場團隊，其餘大部分預期會集中在中國內地和香港業務團隊，另超過30名的亞太區技術投資銀行團隊也受影響；而是次的裁員人數將較全年自然流失的員工數目為多，惟最終削減規模暫未有最終決定。

有知情人士對本報稱，今次裁員行動的規模不大，涉及員工人數亦不多。路透社報道引述另一名消人士表示，大摩裁員並非迫在眉睫，並且尚未決定裁員的規模或時間，而裁員人數佔全球員工的低單位數字。翻查資料，該行於今年9月份的全球員工人數為81,567人，換言之裁員人數將會低於4000人。

大摩行政總裁高聞（James Gorman）於上月中在分析員會議上已釋出裁員消息，並指出經濟下行的環境下，考慮到該行過去幾年的增長率，加上在疫情下學習到須有效營運的方法，將研究透過裁員的方法以節省成本。

隨着近來業務需求減少影響，國際大行近期每多傳出裁員消息，瑞銀和瑞信早前先後傳出裁員計劃，當中瑞信擬裁減9000人重組業務。