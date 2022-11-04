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美高梅中國上季轉虧 首9月累蝕8.72億

【明報專訊】受到疫情封控措施影響，濠賭股季績陸續見紅，美高梅中國（2282）由盈轉虧，上季虧損5.36億元，首9個月虧損8.72億元。昨日該股股價最多曾跌7%，收市跌幅收窄至2%。另新濠國際（0200）旗下新濠博亞（美：MLCO）舉行分析員會議，在會上主席何猷龍指出，內地復批網簽有助遊客數字漸增，對前景審慎樂觀。不過，在當局宣布11月1日起恢復電子簽注同時，花旗發表報告，先行將11月份賭收預估大劈一半，料只有40億澳門元，但指出會有機會上調。

美高梅中國表示，今年7月份基於澳門防疫，暫停工商業營運12天，業務亦受到影響。旗下美高梅澳門及美獅美高梅第三季分別錄得LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）2.27億元及3.08億元。截至9月底現金連同循環信貸融通等共有約99億元可資動用。

集團總裁、戰略及首席財務官馮小峰表示，該集團預計隨着旅遊措施的放寬會帶動遊客人數逐步回升，期待進一步參與澳門未來的發展項目。

此外，何猷龍在新濠博亞公布第三季度業績後的分析員會議上表示，澳門恢復接待國際旅客，已帶動十一檔期旅客數目增加。隨着內地放寬團客及電子簽注，他對推動旅客數目逐步增長方面，感到審慎樂觀。雖然近期再度爆疫，要評論前述措施對澳門訪客數目的刺激仍言之過早，但是該等措施推出令人鼓舞。

花旗「腰斬」11月賭收預估

儘管內地恢復對訪澳居民的電子簽注，不過花旗的報告「潑冷水」，認為考慮到澳門因應疫情而收緊入境措施，先將賭收預估水平由原先預期的80億澳門元，大劈一半至40億澳門元。不過，隨着陸續發出電子簽注，該行預料或需要上調11月的賭收預估水平。