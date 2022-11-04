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碧桂園中梁控股合約銷售連升兩月

【明報專訊】雖然內地樓市氣氛淡薄，但藍籌股碧桂園（2007）合約銷售按月再升，10月份單月銷售額333.3億元（人民幣，下同），並已由8月起連升兩個月，惟較去年10月份的458.3億元，按年仍跌27.27%。今年首10個月合約銷售額為3094.3億元，較去年首10個月的4940.7億元，按年仍跌37.37%。

中梁控股（2772）的合約銷售額亦同樣連升兩個月，10月份的合約銷售額為55億元，但仍較去年10月份的122億元，按年跌54.92%；今年首10個月的合約銷售額為576億元，亦較去年首10個月的1433億元，按年跌59.8%。

此外，據傳媒報道，「債王」中國恒大（3333）主席許家印私人財產中，已抵押的三幢山頂布力徑的別墅中，其中一幢於今年11月1日已遭建行（亞洲）接管，為許家印私人財產中「第一滴血」，其他兩幢亦已抵押至財務公司。

另一方面，金輪天地（1232）公布，其兩份已於8月31日到期的融資協議，不獲銀行延長到期日，該等融資涉及未償還本金額達3.77億港元及4000萬美元，並由公司的一項物業及若干附屬公司作擔保抵押。

金輪天地指出，集團一直與銀行磋商延長到期日的條款，並將其延長至2022年10月31日，而銀行已在不同場合向集團提供豁免，以供集團落實延長該等融資的商業條款。由於到期日並無進一步延長，根據該等融資協議，於11月1日發生該等融資協議下的違約事件。

金輪天地兩到期融資不獲延期

不過，上述抵押物業市值為11.8 億元，較貸款本金總額6.89億元為高，故認為違約事件不會對業務營運產生重大不利影響，將積極尋求其他解決方案，例如再融資或出售該物業以償還該等融資的未償還金額。