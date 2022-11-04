內地上月服務業PMI連續兩月收縮

標普的報告指出，中國服務業經營活動在10月份持續放緩，因疫情影響下企業經營受限，以及防疫措施抑制了市場需求。雖然新海外訂單量下降，但新訂單總量的跌幅較為輕微，收縮率仍有所放緩。不過，由於油價、人工等成本上漲，導致價格指數上升輕微加快，但整體成本漲幅在近14個月以來是第二低。

整體成本漲幅14月次低

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月份數據較上月低，因多地爆發疫情，防疫措施相對收緊，導致服務業景氣度連續第二個月位於收縮區內；並指出雖然經營預期指數為近6個月以來的新低下回升，但仍處於顯著的較低水平，市場氣氛未必太樂觀，企業家更會憂慮疫情反覆和全球經濟衰退。

港PMI回升 仍處收縮區

此外，標普的香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由9月份的48略為上升至49.3，回升了1.3點，惟連續兩個月低於50的盛衰分界線，反映香港私營經濟於10月持續收縮，因市場對香港商品和服務的需求轉弱，企業便連續兩個月減產；有受訪業界指出，在經濟轉差和疫情反覆夾擊下，客戶需求轉弱，惟10月的跌幅已較上月略為收窄。

報告顯示，私營經濟繼續縮減就業職位，因應對減產和需求回軟並是2020年12月以來最急，更從最新數據顯示，企業在月內基於目前市道，積極去庫存，導致採購庫存出現6個月以來的首個跌幅。