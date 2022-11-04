moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

內地上月服務業PMI連續兩月收縮

【明報專訊】中國10月份財新服務業經理指數（PMI）進一步降至48.4，較9月的49.3低0.9點，按年大跌5.4點，是連續兩個月收縮，為5月份以來的最低水平，惟比較今年中國疫情大規模爆發期間已有所緩和。

標普的報告指出，中國服務業經營活動在10月份持續放緩，因疫情影響下企業經營受限，以及防疫措施抑制了市場需求。雖然新海外訂單量下降，但新訂單總量的跌幅較為輕微，收縮率仍有所放緩。不過，由於油價、人工等成本上漲，導致價格指數上升輕微加快，但整體成本漲幅在近14個月以來是第二低。

整體成本漲幅14月次低

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月份數據較上月低，因多地爆發疫情，防疫措施相對收緊，導致服務業景氣度連續第二個月位於收縮區內；並指出雖然經營預期指數為近6個月以來的新低下回升，但仍處於顯著的較低水平，市場氣氛未必太樂觀，企業家更會憂慮疫情反覆和全球經濟衰退。

港PMI回升 仍處收縮區

此外，標普的香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由9月份的48略為上升至49.3，回升了1.3點，惟連續兩個月低於50的盛衰分界線，反映香港私營經濟於10月持續收縮，因市場對香港商品和服務的需求轉弱，企業便連續兩個月減產；有受訪業界指出，在經濟轉差和疫情反覆夾擊下，客戶需求轉弱，惟10月的跌幅已較上月略為收窄。

報告顯示，私營經濟繼續縮減就業職位，因應對減產和需求回軟並是2020年12月以來最急，更從最新數據顯示，企業在月內基於目前市道，積極去庫存，導致採購庫存出現6個月以來的首個跌幅。