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英大幅加息0.75厘 33年來最大力度遏通脹

【明報專訊】在歐洲央行及美聯儲相繼大幅加息0.75厘後，英倫銀行昨亦宣布加息0.75厘，基準利率加至3厘，是其33年來最大的加息幅度。英倫銀行將基準利率上調至3厘，是2008年以來最高水平，以加大力度遏抑處於雙位數的通脹升幅。英國9月消費者物價指數（CPI）按年升10.1%創40年高位，且經濟正在放緩。英倫銀行預期，第四季通脹率按年升幅可能達到11%左右的峰值，並警告英國前景「極具挑戰性」，預告經濟衰退可能持續兩年，由今年第3季持續至2024年中。不過，英倫銀行強調最新的加息幅度，可望降低以後可能要實施時間更長、且代價更高的緊縮政策風險。

英倫銀行在前瞻指引釋出清晰的「鴿派」信號，預告基準利率的峰值將「低於金融市場的定價」。議息聲明公布後，英鎊兌美元日內跌幅曾達2%，跌至1.1157，是10月21日以來低位。

央行放鴿：利率須低於市場定價

英倫銀行的貨幣政策委員會昨以7票對2票，議決加息0.75厘，符合市場預期。由於經濟前景轉弱，投反對票的兩人，1人傾向加息半厘，另一人傾向加息四分之一厘。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）強調，利率水平須低於目前金融市場的定價，「這很重要，因為這意味新的按揭貸款利率毋須像此前般急速上升」。此言論與美聯儲主席鮑威爾成強烈對比，後者表明聯邦基金利率可能會高於分析師預期（詳見B2版）。

英倫銀行表示，由於能源價格上漲及金融環境嚴重收緊，令英國經濟轉弱，這表明借貸成本上升，將打擊家庭和企業。金融條件收緊，部分源於前首相卓慧思在9月公布的減稅及其他財政計劃觸發金融市場混亂。這導致按揭利率飈升至14年高位，令飽受通脹困擾的家庭雪上加霜。

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）支持英倫銀行的決定，認為控制通脹至關重要，並對因借貸成本上升而陷入困境的家庭表示同情。他說，穩定的貨幣及穩定的經濟，是降低按揭利率、增加就業、實現長期增長的最佳方式，但這需要在稅收和支出方面作出艱難的抉擇。

彭博經濟研究指出，英倫銀行加息0.75厘的決定可能是一次性的，因為經濟前景惡化可能導致其採取較溫和的行動。彭博的經濟師預計，英倫銀行仍可能在12月加息半厘，而利率可能在明年5月達到4.25厘的峰值。英倫銀行公布議息結果前，投資者押注英國的利率峰值，將在4.75厘左右，較此前的5.25厘回落。

投資者押注利率峰值降至4.75厘

英倫銀行預期，若按照市場此前預期的加息路徑，基準利率在明年達到5.25厘的峰值，將導致GDP下降3%。直至2024年中為此，英國將連續8季GDP下降，這將會是二次大戰以來，持續最長的衰退。

不過若將基準利率維持在目前3厘水平，英倫銀行預期衰退時間可望縮短，而衰退幅度將收窄至1.7%左右，但目前直至明年底仍會錄得持續5季的經濟衰退，而通脹率則會在兩年內接近2%的通脹目標。英倫銀行的最新預測，尚未考慮到英國財政部將在11月17日公布的財政整頓方案，而政府的新措施有可能進一步遏抑英國經濟。

（綜合報道）

[國際金融]