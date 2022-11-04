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馬斯克擬炒Twitter一半員工 涉3700人

【明報專訊】彭博社引述消息人士稱，全球首富馬斯克計劃裁減Twitter（美：TWTR）約3700個職位，相當於員工總數一半，以降低經營成本。消息稱，Twitter打算於周五通知受影響的員工，而被解僱的職員可能獲發60天工資作為遣散費。據稱，馬斯克的顧問團隊一直在權衡裁員及其他政策的一系列方案，細節仍可能有變。

知情人士稱，Twitter部分主管被要求列出其團隊中，可能被裁減的員工名單。據稱，產品團隊的高層被要求將員工人數削減50%，並由馬斯克旗下特斯拉（Tesla）（美：TSLA）的高層審查這些名單。據稱，裁員名單是根據員工在Twitter任職期間，其編寫代碼的貢獻來排名，相關評估由Tesla及Twitter高層共同完成。

知情人士透露，在完成裁員後，Twitter會計主管凱登（Robert Kaiden）將會離任，成為最後一批離職的高層。此前已離職的管理層，包括行政總裁、財務總監、法務主管、總法律顧問、營銷總監、客戶總監及全球客戶解決方案副總裁等。據稱，馬斯克打算取消Twitter現行的遙距辦公政策，留任的員工須重返辦公室。

Twitter成功逼白宮刪除帖文

Twitter準備推出更多改革，而此前推出的內容監察機制，就獲馬斯克加以讚許。美國白宮近日發帖，表示在拜登政府領導下，長者的福利津貼加幅是10年來最高。Twitter隨後為此帖文加入備註，解釋津貼大增是因為尼克遜政府在1972年立法，規定津貼須按通脹調整。白宮其後刪除帖文，並解釋原帖缺少一些背景。

馬斯克事後發帖，形容監察機制有效，並給了一個「笑cry」表情符號。

白宮則在周三表示，尚未決定是否每月支付8美元，維持白宮的Twitter帳戶驗證。為增加Twitter收入，馬斯克計劃為用戶的身分認證收取月費。

（綜合報道）

[國際金融]