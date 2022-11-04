網上保險Blue推全新儲蓄計劃 高息穩定回報新選擇

首年派息率可高達4.5% p.a.1

年初至今，相信一眾資深打工一族都留意到今年的投資市況仍然未明朗，而強積金的人均帳面亦是錄得虧損#。因此有穩定回報的儲蓄計劃可以幫助減輕投資市況和強積金虧損帶來的壓力。近日，主打網上保險的Blue推出全新儲蓄計劃——「EasySave智易儲蓄保ES1」，一經成功投保，便可享有保單保證平均派息率1.5% p.a.。如客戶符合要求，更可額外獲得保證派息率0.5% p.a.的貼心獎賞2及保證派息率0.5% p.a.的終極獎賞3。同時，為慶祝Blue 4周年，EasySave更提供限定優惠——首年額外派息率2% p.a.，合共首年派息率可高達4.5% p.a.1。而且利息每日計算，儲蓄保證有穩定增長。

低存款門檻 靈活操作 輕鬆掌握財富

除了資深打工一族，職場經驗尚淺的年輕人在疫情下，有機會面對收入減少，支出增加的情況。不想成為「月光族」，入門門檻比較低的儲蓄計劃也是不錯選擇。以「EasySave智易儲蓄保ES1」為例，每月的定期儲蓄金額可低至500元，儲蓄年期僅為3年，即使未有明確的儲蓄目標，亦可養成儲蓄習慣，以備不時之需。作為香港首間網上人壽保險公司，Blue提供簡易靈活的保障計劃，不收取佣金。透過24/7網上平台和BlueHK手機APP，客戶可因應需要，隨時繳交額外保費4，以及提取戶口價值5，操作彈性之餘，更沒有額外收費。

以ESG為核心 邁向可持續發展

作為企業可持續發展的重要指標，ESG除了是企業社會責任，也代表著企業的發展潛力。Blue亦視ESG為核心，在慶祝Blue 4周年，同時亦為慶祝BlueHK手機APP推出，每一個手機APP下載，Blue就會支持惜食堂Food Angel製作一份營養膳食。透過從本地飲食界回收仍可安全食用的剩餘食物，惜食堂會經中央廚房製作營養均衡的膳食免費派發給社會上需要食物援助的人士。

Blue 4周年期間限定優惠

．推廣期內成功投保EasySave＋WeSave定息儲蓄保S3，賞你200元電子禮券6^

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註：

1） 「首年派息率可高達4.5% p.a.」是指保單3年期滿時的首年最高派息率，當中包括基本保證平均派息率1.5% p.a.，加上Blue 4周年限定優惠首年額外2% p.a.、投保指定保險之貼心獎賞0.5% p.a.，以及終極期滿獎賞0.5% p.a.。有關貼心獎賞及終極獎賞的詳情，請參閱備註第2項及第3項。

2）貼心獎賞僅適用於保單持有人在「EasySave智易儲蓄保ES1」保單簽發後的9個月內，成功投保一張至少100萬元保障額的WeCare系列的指定計劃（包括「WeCare定期人壽保障計劃1」、「WeCare定期人壽保障計劃2」、「WeCare危疾保障計劃1」及「WeCare三合一全面保」）。 直到「EasySave智易儲蓄保ES1」保單首個保單周年日，若該WeCare系列保單仍然有效，且保障額維持最少100萬元，貼心獎賞將在第一個和第二個保單周年日和保單期滿日計入戶口價值。若WeCare系列保單於第一個或者第二個保單周年日或保單期滿日之前終止，則相應及後續保單年度的貼心獎賞將不適用。即使保單持有人根據上述要求成功投保一張以上WeCare系列的指定計劃，貼心獎賞的最高派息率為0.5% p.a.。

3）終極獎賞將在保單期滿日計入戶口價值。若投保人於保單期滿前終止保單，便不符合領取終極獎賞的資格。

4）額外保費的最低限額為100元及最高限額為3年總定期保費額減已繳保費總額加提款總額（如有）。

5）於本保單有效期間，你可以隨時透過BlueHK手機APP向Blue發送通知提取部分戶口價值，惟須受制於最低提取金額（100元）、最低戶口餘額（500元）、Blue的批核和適時指引。從Blue收到你的提取金額通知當日起計，Blue有可能延遲提取金額的付款最多6個月。Blue將不會就保單下任何處理中的提取金額支付任何利息。

6）電子禮券獎賞必須於BlueHK手機APP領取。

# 2022年9月29日明報新聞網 - 強積金9月人均蝕1.5萬 積金局籲勿捕捉市况

^ 產品及優惠受條款及細則約束。

．「EasySave智易儲蓄保ES1」及「WeSave定息儲蓄保S3」為儲蓄保險計劃，並非銀行儲蓄產品。

．以上資料僅供參考，詳情請參閱相關產品概要及保單條款。

．上述產品及優惠資訊由Blue Insurance Limited（「Blue」）提供。

．以上資訊不應被視作為任何形式之要約或推薦購買保險產品。