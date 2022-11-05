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中概股發威 恒指飈821點重上萬六 傳美提前完成中資審計 刺激阿里漲11%

【明報專訊】市場再度憧憬內地通關，加上美國提前完成中概股首輪現場審計的傳聞（另見稿），多項利好消息一洗港股頹氣。恒指昨早高開103點後升幅不斷擴大，中午一度飈1174點，全日收報16,161點，升821點或5.4%，重返16,000點關口。科指急彈7.5%至3264點，國指升6%，A股亦因通關傳聞同步炒高。不過分析認為，整體市場情緒仍然低迷，種種傳聞過後須有實際行動跟進，市場走勢才會明朗。

明報記者 蔡穎霖

恒指周四（3日）回吐近500點後，昨天再漲逾800點。總結全周，恒指累彈1298點或8.7%，創2011年10月28日後最大升幅。科指周內累升442點或15.7%，創有紀錄以來最大單周升幅。淡倉回補急進，大市昨天沽空263.86億元，雖較上日增逾八成，沽空比率仍維持約14%近日低位。

科指一周彈16% 歷來最勁

回港上市中概股中，內地新能源汽車股「蔚小理」全線反彈，領漲科技股。其中小鵬（9868）飈24.2%，全日收報32.35元；蔚來（9866）升兩成，理想汽車（2015）也升17.5%。其餘主要中概股均錄逾一成升幅，嗶哩嗶哩（9626）升17.2%，京東集團（9618）漲12.5%，阿里巴巴（9988）升10.9%；另快手（1024）大升近16%。

除彭博社報道指中央研究取消國際航班熔斷機制外（另見稿），中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光昨出席投行會議時，預計中央在未來5至6個月間，將有很多新政策出台。他又認為，香港和內地可能早於明年上半年通關，相信會先於向外國開放，刺激A股同步勁升。其中滬深300升3.3%，深證成指升3.2%，上證綜指也升2.4%。國務院聯防聯控機制定於今天下午3時召開新聞發布會，國家疾控局相關司局負責人和有關專家將出席，介紹科學精準做好疫情防控，市場亦憧憬會有利好發展。

美資大行摩根士丹利最新報告指出，內地日前傳出擬取消動態清零政策，曾對市場帶來短暫刺激，但整體市場情緒依然低迷。該行認為，A股的短期走勢將受到防疫措施放寬，以及今年底金融工作會議前夕的政策憧憬而相當波動，後市發展則取決於內地老年人的疫苗覆蓋率、本地新冠疫苗及藥物的進展。

王華：實際政策出台後始明朗

易方資本投資總監王華表示，股市昨天反彈的資金主要來自散戶，缺乏機構投資者參與下，相信短線買盤多於長線，預計港股升勢難以持續。他認為需要等待實際政策出台才算「撥開雲霧」。展望未來，王華對港股後市走勢審慎樂觀，惟自己目前仍未有加倉的計劃。他相信，一旦中美審計工作完成，將會成為市場未來的催化劑。