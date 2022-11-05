內地或撤國際航班熔斷 航空股受捧

報道指出，今年國務院曾要求相關部委，按照國際航班分三階段正常化的目標推進工作，使內地航空業回復正常。第一步是增加國際航班，中國民用航空局上月已表示，由該月至明年3月下旬期間，國際客運航班按年將增加1倍以上，相信已開始執行第一步計劃。目前內地執行熔斷機制下，一旦有乘客確診，該國際航線將會暫停1至2周，香港亦曾執行類似措施，但已於7月暫停。

消息人士稱，第二步要求監管機構制定放寬熔斷機制的計劃，第三步則是促進航空業恢復至疫情前水平，惟仍未清楚具體實施時間表，相信當局現時的重點已轉至第二步。國務院和民航局沒有回應外電查詢。

國泰漲4％ 國航南航升逾7%

受消息推動，航空股全線向好，東航（0670）收市報2.82元，升4.44%；國航（0753）收報6.35元，升7.4%；南航（1055）收市報4.57元，升7.3%，國泰（0293）亦升4%至7.75元。旅遊相關股亦炒上，攜程（9961）及華住（1179）收市均大升12%；同程（0780）亦升8.2%至15元。

此外，中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光昨出席投行花旗主辦的會議時指出，相信動態清零政策很快會出現實質性改變，內地正在累積開放條件，開關已初露端倪，相信會逐步開放，內地及香港或可早於明年上半年開關，會較國外開放更早。