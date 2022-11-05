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平保指匯控遜同業 促削成本谷亞洲

【明報專訊】匯豐控股（0005）主要股東之一平安保險（2318）早前多次要求匯控分拆亞洲業務，旗下平安資產管理董事黃勇首次公開評論，指近年匯控在業績、分紅及市值等均遜於可比較同業，遠低於多數股東期望，其有形股本回報率（Return on Tangible Equity，RoTE）去年僅為8.3%，低於同業平均12.3%。他同時提出三方面建議，包括通過裁員等措施「加大力度」削減成本、將資源重撥至亞洲業務，並真正落實「重返亞洲」戰略。匯豐回應表示，集團嚴格控制成本，並爭取由2023年以後RoTE達到最少12%。

匯豐回應：爭取RoTE達最少12%

黃勇接受英國《金融時報》訪問時提及，匯豐過去5年的RoTE平均為7%，落後於同業。該行的成本收入比達64.2%，較同業平均高出13個百分點。雖然近兩個季度業績有所改善，但在全球經濟放緩下，削減人手、IT等營運成本是最迫切的手段。

亞洲業務是匯豐的利潤重要支柱，稅前利潤佔比近七成，黃勇稱，該行的全球資源配置一直以亞洲業務利潤補貼歐美。他建議重新審視有關策略，將資源集中放於亞洲以提高盈利回報，同時退出亞洲以外及規模較小的邊緣市場。匯豐於2020年曾提出「重返亞洲」戰略，惟黃勇指，過去兩三年仍未見實際行動或成效。去年4月，該行宣布四名高管遷往香港，但當中有3名於亞洲僅有一年或更少的工作經驗，他呼籲匯豐採取有效的實質性措施，真正落實「重返亞洲」。

匯豐回覆查詢時表示，今年首九個月扣除重大事項的RoTE錄得雙位數，加上透過提升集團整體效率，嚴格控制成本。目前正朝着之前所公布的財務目標，努力爭取階段性成果，包括由2023年以後RoTE達到最少12%。