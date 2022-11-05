中海外上月合約銷售增15％ 連升3月

融創同期錄98億 按年跌八成

民營內房方面，融創中國（1918）公布2022年10月份合同銷售金額約97.5億元，較2021年10月份的509.8億元，按年跌80.87%。截至2022年10月底，集團首十個月累計實現合同銷售金額約1,530.6億元，較2021年首十個月的5,128億元，按年跌70.15%。

至於早前藍籌內房股龍湖（0960）公布控股股東吳亞軍不再擔任主席一職，兼換上年僅40歲的陳序平當主席。公司昨日遭國際評級機構標普將其長期發行人信用評級由「BBB」下調至「BBB-」，另將龍湖的優先無抵押票據的長期發行評級由「BBB-」降至「BB+」，展望為「負面」，降級是基於龍湖的融資渠道收窄。

龍湖換主席 標普降評級

標普指出，龍湖創始人兼控股股東吳亞軍已辭去其主席職務，鑑於中國房地產行業持續低迷，這一出乎市場意料的舉動進一步打擊了投資者的信心。同時，內房融資能力可能會進一步受到考驗，因為民營內房的債券融資渠道已減少，相信今次人事變動將令龍湖原來的業務優勢較擁類似評級的同行減少，特別是對比起國企內房。

儘管如此，該行仍認為龍湖擁有充足現金，可滿足其到2023年底的短期債務償還需求等。