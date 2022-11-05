moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

巴菲特三度披露沽比亞迪 兩月套21億 最新每股均價不足170元 持股量降至18%以下

標籤：經濟

【明報專訊】比亞迪（1211）再遭股神巴菲特減持，據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡於11月1日（本周二）以每股平均價169.8657元，在場內減持329.7萬股，套現5.6億元，持股量由18.22%降至17.92%。今次為股神第三度披露減持比亞迪，較兩個月前第二次披露時減持約1037萬股，以其間比亞迪平均價約203元計，估計巴郡其間套現約21億元。

明報記者 蕭嘉聰

貼近期間股價低位 單日沽330萬股

比亞迪周三公布10月銷售數據，產量及銷量均按年增逾1.4倍創新高，並帶動昨日股價向上，收市報197元，升5.12%，成交金額37.83億元。公司在巴菲特披露首次減持後，其間股價介乎最高241.6元至最低161.7元，而巴菲特披露最近一次沽貨平均價不足170元，貼近其間股價低位，而單日沽貨近330萬股，佔兩個月期間減持股數近三成。換言之，巴菲特最近減持行動是低位大手急沽，而非高位善價而沽，與散戶投資者的恐慌性拋售行為無異，「要錢不要貨」取態值得關注。

今次披露距對上一次共41個交易日，即巴菲特平均日沽約25.3萬股比亞迪，佔其間日均成交約850萬股的3%。

平均日沽約25.3萬股比亞迪

巴菲特最新仍持1.97億股比亞迪，持股比重約17.92%，當減持股權低於17%或1.87億股即需再作披露。若按上次減持速度計算，估計有機會於12月底或明年1月初時再作披露第四度減持。

回顧巴菲特15年前減持另一中資愛股中石油（0857），於2007年7月起至9月持續7次申報減持，持股由11.05%減至低於5%須予披露界線，並於10月證實已清倉中石油，「脫身」速度較今次比亞迪更快。

巴菲特在今年3次減持比亞迪前，亦曾在去年11月申報減持比亞迪，披露前的持股量為225萬股或21.47%，計及此次的減持計算，至今已減持2823.5萬股或3.55%。

比亞迪上月28日公布第三季季績，期內純利大升3.5倍至57.16億元人民幣，大行瑞信預計公司強勁銷售勢頭持續至今季，帶動今季純利有望創新高，績後股價大幅反彈。