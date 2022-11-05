巴菲特三度披露沽比亞迪 兩月套21億 最新每股均價不足170元 持股量降至18%以下

明報記者 蕭嘉聰

貼近期間股價低位 單日沽330萬股

比亞迪周三公布10月銷售數據，產量及銷量均按年增逾1.4倍創新高，並帶動昨日股價向上，收市報197元，升5.12%，成交金額37.83億元。公司在巴菲特披露首次減持後，其間股價介乎最高241.6元至最低161.7元，而巴菲特披露最近一次沽貨平均價不足170元，貼近其間股價低位，而單日沽貨近330萬股，佔兩個月期間減持股數近三成。換言之，巴菲特最近減持行動是低位大手急沽，而非高位善價而沽，與散戶投資者的恐慌性拋售行為無異，「要錢不要貨」取態值得關注。

今次披露距對上一次共41個交易日，即巴菲特平均日沽約25.3萬股比亞迪，佔其間日均成交約850萬股的3%。

平均日沽約25.3萬股比亞迪

巴菲特最新仍持1.97億股比亞迪，持股比重約17.92%，當減持股權低於17%或1.87億股即需再作披露。若按上次減持速度計算，估計有機會於12月底或明年1月初時再作披露第四度減持。

回顧巴菲特15年前減持另一中資愛股中石油（0857），於2007年7月起至9月持續7次申報減持，持股由11.05%減至低於5%須予披露界線，並於10月證實已清倉中石油，「脫身」速度較今次比亞迪更快。

巴菲特在今年3次減持比亞迪前，亦曾在去年11月申報減持比亞迪，披露前的持股量為225萬股或21.47%，計及此次的減持計算，至今已減持2823.5萬股或3.55%。

比亞迪上月28日公布第三季季績，期內純利大升3.5倍至57.16億元人民幣，大行瑞信預計公司強勁銷售勢頭持續至今季，帶動今季純利有望創新高，績後股價大幅反彈。