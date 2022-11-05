港半島酒店房租 按季升逾兩成

港出租率仍錄按年跌幅

隨着多個國家放寬旅遊限制措施，大酒店公布其他亞洲地區的半島酒店第三季平均可出租客房收入為895元，按年跌6.38%，按季升51.95%，較今年首兩季約600元的水平明顯改善；美國及歐洲的半島酒店平均可出租客房收入為5118元，按年及按季分別升32.11%及2.9%。

截至9月底止，香港、其他亞洲地區、美國及歐洲分別經營300間、1500間及967間客房，當中只有香港出租率仍錄得按年跌幅，按年跌16個百分點至28%，按季升4個百分點；其他亞洲地區出租率為43%，按年及按季分別上升15個百分點及12個百分點；美國及歐洲出租率為63%，按年及按季分別上升5個百分點及1個百分點。

商場平均呎租74元 按年跌3%

集團出租物業方面，第三季住宅每方呎每月平均呎租為46元，按年跌4.2%，按季不變；商場平均呎租為74元，按年跌2.9%，按季升4.7%；辦公大樓平均呎租為64元，按年升1.6%，按季跌1.5%。截至9月底，住宅、商場及辦公大樓的出租率分別為74%、93%及91%。