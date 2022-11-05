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高銀中心交易告吹被殺訂 HG地產入稟追討

標籤：經濟

【明報專訊】已被接管人放盤、原屬商人潘蘇通名下高銀金融（0530）的物業，九龍灣高銀金融國際中心賣盤再遇波折。原本獲準買方HG Property Investment HK Ltd（下稱HG地產）以67億元承購，買賣雙方已於9月22日訂立買賣協議，HG地產更已經支付2.5億元訂金。但是到11月1日則被賣方單方面通知終止買賣協議及殺訂，因此HG地產入稟，控告已被接管人主導的成美控股及Goal Eagle Ltd有違協議，並展開追討。

已付2.5億元訂金

在今次遭準買家入稟之前，該廈曾獲「神秘買家」Fong Tim以143億元洽購並已付20.3億元訂金，同樣在今年4月被賣方殺訂而致雙方對簿公堂。

根據最新入稟狀，高銀金融旗下、已被保國武（Cosimo Borrelli）及馬肇明接管的成美控股及Goal Eagle Ltd，原本已和HG地產達成協議準備收購九龍灣高銀金融國際中心，HG更依約支付2.5億元訂金，不過到今年11月1日，HG獲兩名賣方單方面知會取消協議兼意圖殺訂。

HG地產指出，其有意及能力完成交易，反而賣方錯誤地及惡意地有違買賣協議條款，因此入稟追討。

HG稱有意及能力完成交易

HG地產要求高院頒下聲明，是次兩名賣方叫停買賣協議屬錯誤、無效及有違協議，並尋求頒令繼續執行協議，以及要求頒發禁制令，在未得其同意下，阻止賣方再售或處置該物業。另買方擬在賣方未能履行協議下，尋求法院的濟助令以賠償損失，以及取回訂金和相關堂費。