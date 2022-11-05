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太古城中心零售銷售額 上季按年跌4.3%

標籤：經濟

【明報專訊】太古地產（1972）公布今年第三季營運數據，香港太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉出租率分別為96%、100%及100%，當中太古城中心期內零售銷售額仍錄得最大跌幅，按年跌4.3%，惟較第二季跌4.9%有所收窄；太古廣場及東薈城名店倉銷售額則分別回升1.5%及1.7%。

在港整體辦公樓租用率96%

此外，集團在港整體辦公樓租用率錄得96%，較去年底跌1個百分點。太古地產股價在數據公布前收報15.86元，隨大市升近4.5%。另旗下太古廣場辦公室第三季租用率97%，較去年底跌1個百分點；新簽及續租之租用面積41.25萬方呎，按年跌1.01%；租金按年跌18%。太古坊整體租用率96%，較去年底跌1個百分點；租用面積57.41萬方呎，按年升5.09%；租金按年跌2%。

受疫情持續影響，內地商場銷售額第三季均繼續全線下跌。上海興業太古滙由上半年大跌52.9%，收窄至下跌42%；北京三里屯太古里跌20.6%，北京頤堤港跌23.6%；成都遠洋太古里及廣州太古滙分別跌15.9%及2%。

辦公室方面，太古滙、頤堤港一座及香港興業中心一、二座出租率分別錄得95%、95%及100%，除了頤堤港一座較去年底升2個百分點後，其餘均與去年底持平。