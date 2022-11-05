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美非農職位增逾26萬 勝預期 10月失業率升至3.7% 美股早段升轉跌

【明報專訊】聯儲局持續大幅加息試圖為通脹及就業市場降溫，不過美國就業職位繼續穩健增長。美國10月非農職位增加26.1萬個，遠高於經濟師預期的20萬個，但升幅是2020年12月以來最低。至於9月的新增非農就業職位，則由26.3萬個大幅向上修訂至31.5萬個。

雖然就業職位增長穩健，但迹象顯示招聘步伐有所放緩，美國10月失業率升至3.7%，較9月上調0.2個百分點，略高於經濟師預期。市場人士指出，職位增長放慢及失業率向上，反映就業市場條件可能有放鬆的迹象，雖然數據不足以動搖聯儲局在12月加息半厘至0.75厘的政策路線，但招聘未來數月可能降溫，令聯儲局可能轉向較小幅度的加息。

非農數據公布後，美匯指數昨晚跌逾1%，回落至111水平。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚由4.8厘以上的15年高位，一度回落至4.6厘水平。美國10年期國債孳息率則回落至4.1厘左右。美股連跌4天後早段反彈，道指早段曾升600點，不過3大指數午夜前由升轉跌。歐盟對俄羅斯的石油禁令將在下月初生效，國際油價昨晚升3%。

美國10月工人平均時薪按月增長0.4%，略高於預期。按年計算，時薪升幅為4.7%，是今年首次回落至5%以下，符合經濟師預期。數據預示工資的升幅，仍可能為通脹帶來上行壓力，但按年增長開始緩和。

工薪升4.7% 或推高通脹

富國銀行高級經濟學家豪斯（Sarah House）指出，勞動力市場仍然相當強勁，要緩解來自就業市場的通脹壓力，聯儲局仍有大量工作，不過迹象顯示勞動力需求正在降溫。金融市場研究機構FWDBONDS首席經濟學家魯普基（Christopher Rupkey）預期，隨着聯儲局持續收緊政策，未來幾個月的就業增長將會放緩。

美息明年3月料升至5厘

後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）在非農數據公布後表示，強勁的勞動力市場和頑固的通脹，意味聯儲局可能需要將利率提高至5厘以上，儘管加息步伐可望放慢。今年有投票權的波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）則表示，現在預示利率應上調至什麼水平為時過早。

芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注12月加息半厘的概率，昨晚升至56.8%，而押注加息0.75厘的概率則維持在四成左右。交易員繼續押注明年3月的利率水平，在5厘左右。

面對經濟環境的不確定性，多家科技企業宣布凍結人手或裁員。亞馬遜（美：AMZN）周四公布將凍結招聘；《商業內幕》及彭博社引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）暫停科研以外的職位招聘；召車軟件Lyft（美：LYFT）及電子支付服務平台Stripe準備裁員超過一成。

（綜合報道）

[國際金融]