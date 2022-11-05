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Twitter炒人前夕 員工發起集體訴訟

【明報專訊】Twitter（美：TWTR）大規模裁員前夕，員工入稟三藩市聯邦法院提出集體訴訟，控告Twitter在裁員前沒有充份通知員工，違反聯邦和加州法律。英國的Twitter員工亦透過工會，呼籲英國政府協助工人維權。根據彭博社取得Twitter周四向員工發出的內部電郵，該公司計劃在三藩市時間周五上午9時（香港時間周六凌晨零時）向部分員工發出解僱通知。

彭博社此前引述知情人士稱，Twitter計劃裁員3700人，相當於總員工人數五成。擔任Twitter行政總裁的全球首富馬斯克，一直不太推崇管理崗位，強調技術人才的價值，軟件工程、伺服器運作及設計等，將佔公司的主導地位。他認為Twitter主要的問題，是每名編程人員似乎由10名經理「管理」。

輝瑞奧迪暫停落廣告

知情人士稱，Twitter三藩市總部的保安人員早就為裁員作準備，周四已將職員使用的內部通訊錄下線。有Twitter員工表示，周四晚開始已被取消對公司電郵及Slack帳戶的訪問權限，部分員工已不能使用公司系統工作，懷疑自己被列入裁員名單。根據Twitter的內部備忘，在裁員進行期間，Twitter會暫時關閉辦公室，並暫停職員的訪問權限，以確保每名員工、Twitter系統及客戶數據的安全。備忘通知在辦公室的員工，又或在上班路上的職員，須先行回家。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，由於商界憂慮馬斯克收購Twitter後會減少內容審核，令該平台的不良內容增加，食品公司通用磨坊（General Mills）（美：GIS）、Oreo餅乾製造商億滋國際（美：MDLZ）、輝瑞（美：PFE）和福士汽車旗下的奧迪等，暫停在該平台投放廣告。

（綜合報道）

[國際金融]