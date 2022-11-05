加價無礙消費 星巴克上季收入新高

【明報專訊】雖然星巴克（Starbucks）（美：SBUX）在通脹高企之際上調價格，但無礙美國消費者增加購買貴價凍飲。星巴克在截至10月2日的第四財季，美國同店銷售增長11%。至於中國市場的同店銷售繼續受防疫措施等影響而大跌16%，不過跌幅小於預期，而全球整體同店銷售增長達7%。星巴克第四財季整體收入達84.1億美元創新高，較去年同期相比增長約3%。不過由於經營成本上漲、門店設備升級、員工加薪及培訓等開支增加，第四季利潤按年大跌五成至8.78億美元，調整後每股盈利為0.81美元， 勝於預期，其股價早段急升一成。