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加價無礙消費 星巴克上季收入新高

【明報專訊】雖然星巴克（Starbucks）（美：SBUX）在通脹高企之際上調價格，但無礙美國消費者增加購買貴價凍飲。星巴克在截至10月2日的第四財季，美國同店銷售增長11%。至於中國市場的同店銷售繼續受防疫措施等影響而大跌16%，不過跌幅小於預期，而全球整體同店銷售增長達7%。星巴克第四財季整體收入達84.1億美元創新高，較去年同期相比增長約3%。不過由於經營成本上漲、門店設備升級、員工加薪及培訓等開支增加，第四季利潤按年大跌五成至8.78億美元，調整後每股盈利為0.81美元， 勝於預期，其股價早段急升一成。

餐館提高價格之際，消費者訂購送餐服務的支出繼續增加。美國外賣速遞平台DoorDash（美：DASH）第三季收入按年增33%至17億美元，勝分析師預期，股價早段最多升近兩成。

宜家成本增 利潤減半

此外，宜家（IKEA）表示，成本急劇增加抵消了收入增長，在截至8月底的財年，淨利潤下降一半至7.1億歐元（約55億港元）。該公司警告，消費者可能在未來數月控制開支。

另外，《華爾街日報》引述知情人士稱，擁有Gucci、Balenciaga、YSL等品牌的奢侈品巨頭開雲（Kering）（法：KER） 就收購時尚品牌Tom Ford進行深入討論。消息稱，開雲一直與Estee Lauder（美： EL）等爭奪Tom Ford，開雲目前似乎是領跑者，交易可能快將達成。

（綜合報道）

[國際金融]