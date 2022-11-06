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歐美做好中概股急升 利港股氣氛 分析：內地政策消息續主導 港股料大漲小回

標籤：經濟

【明報專訊】美國10月就業數據遠勝市場預期，不過失業率升至3.7%，以及工人平均時薪按年升4.7%，是今年首次回落至5%以下，觸發市場憧憬美國聯儲局有望放慢加息步伐，帶動美股上周五反覆向上，三大指數收市均升逾1%。市場亦於上周五傳出中美審計底稿工作取得進展，金龍指數上周五收市大升近9%，恒指夜期繼續向好，收市高水逾300點。分析預計，以上利好因素令港股氣氛好轉，可趁機作技術性調整，下周仍主要受內地政策消息主導，整體而言呈「大漲小回」格局。

明報記者 蕭嘉聰

美股三大指數上周五升逾1%

道指上周五先急升逾600點後轉跌，收市升勢放緩，報32,403點，升401點或1.3%；納指收市報10,475點，升132點或1.3%；標指收市報3770點，升50點或1.4%，當中標指收復20天線（3735點）（見圖），走勢稍為利好。以全周計，三大指數均錄得跌幅，當中以納指跌幅最深，跌5.7%；標指及道指分別跌3.4%及1.4%。

歐洲股市上周五亦全線向上，英國富時指數收升2%至7334點；法國CAC指數升2.8%，報6416點；德國DAX指數升2.5%至13,459點，主要受資源股帶動。

金龍指數收市大升近9%

彭博社引述消息人士稱，美國上市審計監管官員提前完成首階段在港審查中概股工作，預料最快在剛過去的周末離港，反映中概股走勢的金龍指數周五收市大升8.8%至5468點，嗶哩嗶哩（美：BILI）急漲22.9%至11.71美元；小鵬汽車（美：XPEV）收市升14.9%至7.88美元；阿里巴巴（美：BABA）及愛奇藝（美：IQ）亦分別升7.1%及11.4%（見表）。

恒指夜期高水305點

恒指夜期上周五收升275點至16,466點，高水305點，成交39,307張。港股ADR比例指數收市報16,502點，升2.1%，匯控（0005）ADR收市折合報44.21港元，較港收市價升6.7%；美團（3690）ADR收市折合報153.39元，較港收市價升2.6%，騰訊（0700）ADR亦升1.6%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，市場憧憬聯儲局最快在12月減慢「激進」議息步伐，加上傳出中美審計底稿工作取得進展，以及內地有望陸續放寬「清零」政策，給予市場一定空間喘息，令港股氣氛好轉。他續稱，恒指在過去3個月已大瀉逾四成，隨着各種利好因素出台可作技術性調整，現時呈「大漲小回」格局。展望本周走勢，相信仍受內地政策消息左右，不過氣氛好轉下，即使出現壞消息，跌幅亦有限。