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中證監方星海：滬深港通不可交易日擬減半

標籤：經濟

【明報專訊】中國證監會副主席方星海昨日出席第五屆「虹橋國際經濟論壇」時表示，未來將持續完善滬深港通機制，包括改善交易日曆安排，將不可交易天數減少一半，以及擴大交易範圍，包括將同股不同權公司、未有盈利生科股、科創板股票及ETF納入交易範圍。

同股不同權公司等納交易範圍

方續稱，將加強內地與香港資本市場合作，擴大滬深港通股票範圍，納入更多A股上市公司，支持香港推出人民幣股票交易櫃台，支持及協同香港推出國債期貨，實現兩地優勢互補及協同發展。他又稱，將會不斷完善制度安排，進一步便利內地及國外投資者作跨境投資，以及支持企業跨境融資發展，改善GDR、CDR發行等市場互聯互通機制，推動企業境外上市制度改革，支持各類企業依法依規到境外上市。截至今年9月底，滬深股通資金合計淨流入1.68萬億元人民幣，未來將不斷拓展國外上市融資渠道，包括瑞士、德國等歐洲市場，以及改善滬倫通機制。

北水繼續撐起港股，至上周五已連續22個交易日錄得淨流入，創2021年12月23日以來最長紀錄，累計吸資逾1000億元。第一上海首席策略師葉尚志稱，北水近年已成為港股重要資金流，恒指近日試底期間，亦見北水支持，並自內地十一假期後每日均錄得淨流入，一來是港股估值較低，二是AH股溢價擴大，吸引內地資金來港掃貨。他相信增加交易天數，長遠可利好港股表現。