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碧桂園楊國強：行業終會平穩發展

標籤：經濟

【明報專訊】近期內房股包括碧桂園（2007）股價持續受壓，在過去1個月股價累跌35.2%，縱然近日股價略見反彈，表現仍然低迷。內地媒體引述碧桂園主席楊國強出席管理層會議時表示，辦法總比困難多，料行業最終可以平穩發展，但強調在困難時期不要放鬆品質管理。楊亦在會內關注科技建造的前景，並形容這是他第二次創業。

困難時期不放鬆品質管理

報道提及，楊國強在11月4日的會議內進行了50分鐘講話，他回憶，公司成立30年間經歷幾次困境，相信市場剛需和改善性住房需求仍在。他勉勵員工相信行業終究會平穩健康發展，相信辦法總比困難多，甚至相信科技智慧建造的強大競爭力。

楊國強呼籲：「一定不能有躺平的思想，全力以赴，做正確的事，努力度過這個嚴寒的冬天。」

在會上，集團總裁莫斌強調，要做好穿透管理，要全方位貫徹到現金流、銷售、開支、成本等各方面，落實到每個項目、每個人、每個樓棟，用最小的代價穿越周期。他說：「我們不但要活下去，而且要有質量地活下去，還要活得時間更長。」管理層在會上還強調，愈是在市場下行期，愈是要做到細節品質不放鬆。

稱科技建造為第二次創業

楊國強更看重科技對行業的發展。他在會上說，他現在百分之九十九的精力放在科技建造上，這算是他的第二次創業。他更認為，科技建造的力量是強大的，未來他們建的房子質量又好又安全，成本也會降低，將大大提升競爭力。