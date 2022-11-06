Meta股東要求公司減元宇宙投資 朱克伯格擁54%投票權 不理投資界聲音

資料來源：金融時報、商業內幕

去年改名Meta至今 股價跌七成

Meta上月底發布業績時表示，負責元宇宙項目的Reality Labs在今年頭9個月虧損94億美元後，明年的虧損仍將顯著增加。管理332億歐元（約2550億港元）資產、持有亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）等科技股的投資機構Carmignac，其股票主管奧爾德（David Older）指出，朱克伯格對投資圈的聲音充耳不聞，甚至將投資加碼，但「你在5至10年內都不會知道，這是否是正確的舉措」。

Meta股東、聯博（AllianceBernstein）專注美國增長的投資總監蒂爾尼（Jim Tierney）表示，若其他公司像Meta般一意孤行，激進投資者會提出改組董事會成員，「我認為朱克伯格清楚聽到投資者想要什麼，但他已有自己的決定」。

Meta上月底發布業績後，與投資者進行了一些非正式電話交流。《金融時報》指出，投資者在會議向Meta管理層宣泄不滿，朱克伯格本人也有參與當中部分會議。蒂爾尼稱，投資者與Meta管理層對話後，對該公司更加反感。

廢超級投票權股份提案支持率飈

朱克伯格對Meta的控制權，意味他可以無視其他股東的看法。作為Meta聯合創辦人的朱克伯格，持有Meta的13%股份，但通過特殊類別股份，控制Meta的54.4%投票權。

Meta今年早前舉行的年度股東大會，一項廢除超級投票權股份的股東提案，獲28%支持率，遠高於2014年類似提案獲得的17%支持率。這意味擁有投票權的股東，對朱克伯格的控制權愈益不滿。

聖克拉拉大學（Santa Clara University）法學院企業治理專家戴蒙德（Steve Diamond）表示，根據法律，就算朱克伯格控制了董事會的任命，Meta的董事也有責任代表所有股東，如果董事會被發現浪費公司資源，法庭可代表股東作出干預。不過要法庭介入的難度極高，幾乎從未有過先例。

戴蒙德指出，Meta已經為元宇宙項目耗費巨資，但未有拿得出手的成果，若朱克伯格不是掌握控制權，他可能早被撤換。

在Meta公布業績前，Altimeter Capital行政總裁格斯特納（Brad Gerstner）公開致函Meta董事會，敦促該公司至少裁員兩成，削減50億美元的資本支出，並將每年對元宇宙的投資，限制在50億美元以內。Carmignac的奧爾德指出，投資者都認同格斯特納的公開信，認為Meta仍可向元宇宙投資，但必須恪守投資紀律。

未有回報時間表 惹股東不滿

另有部分科技行業的投資者表示，考慮到Meta面臨的風險，朱克伯格有理據去採取激進的投資。Firsthand Funds投資總監蘭蒂斯（Kevin Landis）指出，蘋果（美：AAPL）的用戶私隱保障措施，限制了第三方軟件收集數據，這將嚴重影響Meta的廣告收入，並似乎令朱克伯格相信，除了全力打造下一代網絡平台，他別無選擇。

蘭蒂斯指出，數碼領域的發展令新經濟崛起，這可以解釋朱克伯格為何無視投資者的意見，繼續推進元宇宙項目。聯博的蒂爾尼指出，投資者的不滿，很大程度是由於Meta未能對投資何時獲得回報給出具體時間表，若每年漫無目標為元宇宙耗費巨資，最終可能只是假大空。

[企業地球村]