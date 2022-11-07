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匪夷所思！大家都錯怪了TVB

TVB在LinkedIn一口帶酸的說教語氣，提到不明白為何客戶沒有選擇高收視TVB落廣告，「難道不用跟老闆交代」，引來一眾專業Marketers語帶嘲諷其落後的KPI作招來還聲大 夾惡。TVB真的沒有錯，說穿了只是一個「告急」信息，如果有錯就是在錯的平台跟錯的人用錯的語氣說錯了話。

對與錯民間高手話你知

傳統廣播就是用一個語氣要「話你知」，是對或錯你都要聽，就算錯了你也沒有辦法不斷回應。可是在社交媒體平台，是非對錯受歡迎與否，網民即時有反應。在專業平台上要專業，好比業餘選手在職業球賽上硬要「露兩手」，你夠謙虛人家還會拍拍手鼓勵你，眼睛長在額頭上就應該有給賞兩巴掌的心理準備。

其實是老闆命令要變

高手在民間，獻醜不如藏拙，老闆、Marketers、網民和觀眾都是聰明的。過去幾年的現實是，要入屋的家庭用品還是會在TVB電視打廣告，但這些年客戶背景文化隨着時間而轉變，也因為數碼廣告大行其道，甚至會有品牌老闆大大聲跟marketing團隊說，年年一樣只投放TVB有聲音嗎？大大聲跟marketing團隊說，年年一樣只投放TVB有新意嗎？「要入屋就要TVB」這一招已經不管用。在LinkedIn對着香港的Marketers說「收視」，不會有好感，只會有反感。如果對着其他地區或國家的品牌，抱着他們隔山打牛不熟香港行情，這一招還可以一試，但就不用選擇LinkedIn了。

入屋品牌廣告定律的轉變

想像一下，電視上的TVB信號收不好，與Instagram的帳號被停權(Suspend)，哪一個迴響比較大？着緊的又是什麼人？TVB LinkedIn帳號還不是區區的六千人，以電視台的收視比，應該在《愛回家》打個廣告要Marketers落廣告就好吧。說到底其實是「收視」沒有比目標對象和品牌形象更重要啊。入屋品牌的Marketers，在瞬息萬變的世代，你的廣告投放策略是不是仍然年年不變？

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com

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