祈耀年：港重返國際舞台 地位不變 稱星港非零和遊戲可共存

明報記者 歐陽偉昉

金融峰會有約250名金融機構的國際及本地負責人參加，逾半來賓從海外到港。祈耀年認為，香港經已重返國際商業舞台，依然是國際金融中心。而作為全球進出中國內地的重要門戶，投資機會沒有減少。雖然今次峰會僅為單一活動，不過他相信不少同業會在短期內再來香港，而他自己則是在今年5月向非香港居民開放入境後，乘搭首班英國來港的航班與員工會面，亦計劃在下月於本年內第四度來港。

稱港投資機會沒減少

祈耀年指出，受惠國際社群繼續重返香港，有助帶動本地經濟向好，從過去經驗所得，自防疫措施解除至經濟反彈約需12個月時間，認為雖然香港經濟面臨外部環境挑戰，但看好明年仍可錄得正增長。

同為區內金融樞紐，香港經常與新加坡作比較，不少人認為早一步復常的新加坡從香港贏取不少生意，但祈耀年認為，香港和新加坡並非零和遊戲，香港是進入中國內地的天然門戶，而新加坡是東南亞的門戶，兩地業務屬互補關係，「世界之大，足以同時容納香港、新加坡，以至在中國內地的國際金融中心並存」。

中期將增財富管理經理人數

中國內地業務是匯控近年積極發展的重點，不過上月中共二十大提出「規範財富累積機制」，加深內地推動「共同富裕」會不利內地居民財富增長的憂慮。不過祈耀年表示，該行對投資內地策略沒有改變，計劃在中期內將財富管理經理人數由1300增至3000，主要針對冒起中的大眾富裕（mass affluent）階層，在他們建立財富時提供投資和保險產品的渠道。

贊同監管虛擬資產投資

港府上周發表虛擬資產在港發展政策宣言，擬在新發牌制度容許零售投資者買賣虛擬資產。

祈耀年認同，應監管虛擬資產投資，他指出，不少人視比特幣等加密貨幣為投資工具，像股票、債券般成為新的資產類別，當其他資產類別在買賣、諮詢都要受監管，「為何虛擬資產不用？」，特別是一般大眾投資虛擬資產時，未必清楚服務提供者涉及不當行為（conduct risk）的風險。