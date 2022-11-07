待通脹回落 利率料維持兩三厘水平

祈耀年指出，當新冠疫情對經濟形成的挑戰結束，利率本應就要上調，不過供應鏈在疫情期間受破壞，令供應在經濟恢復後追不上需求，而俄烏戰爭更進一步帶動食物和能源價格上升，令通脹較預期為急，央行仍須維持較高利率一段時間。

不認為壞帳會大幅上升

通脹升溫及快速加息，拖累環球經濟前景疲弱，對於加息會否令壞帳增加，祈耀年認為，利率只是回到較正常的水平，仍是在可以負擔的範圍內，不認為壞帳會大幅上升。祈耀年表示，目前香港仍有不少資金流動性，消費和投資在疫情期間減少，可見零售和企業客戶皆在增加不少現金儲備，為加息提供緩衝。

匯控另一主要市場英國第三季錄2億美元預期信貸損失撥備，與當地宏觀經濟前景不明朗相關。不過，祈耀年亦表示，未見英國信貸有受壓的早期信號，在疫情的3年期間，當地客戶在銀行帳戶額外增加了150億美元現金，而該行亦通過模擬現時利率再加3厘，對按揭客戶貸款進行壓力測試。

料英通脹明年明顯回落

英國9月通脹按年升達10.1%，祈耀年認為隨着加息、供應鏈問題紓緩和能源價格下跌，有助減緩通脹幅度，明年將自10%水平明顯下跌。