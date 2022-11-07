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GOGOX推機械人攻「最後一哩路」

標籤：經濟

【明報專訊】「最後一哩路（Last Mile）」一直是物流行業成本高企的原因，「港產獨角獸」GOGOX（快狗打車）（2246）最新公布，與另一港產機械人初創公司「Rice Robotics」合作推出「最後一哩路」自動送貨機械人。GOGOX聯合創辦人關俊文（Reeve）指出，司機到達送遞地點後，可將包裹交由室內配送機械人負責最後交接，藉此解決最浪費人力及時間成本最貴的一關。初步雙方將會向大型屋苑、商廈及園區等埋手洽商合作，在數月內推出並試行這項應用，若成功將不排除跳出香港，推廣至內地、韓國、新加坡等。

數月內試用 節省登記等𨋢時間

Reeve表示，試行機械人作Last Mile配送的初衷源於貨件到達收貨地點後的一連串「上樓工序」：「香港人日常最嘥時間等𨋢，特別是屋苑或Grade A寫字樓仲要登記、轉𨋢。」停泊車輛亦是問題，Reeve粗略估計平台司機每送一件貨為「等𨋢」、交收花費10至15分鐘，若到達目的地後直接交由機械人作最後配送，便可以節省20%至30%時間。「若再利用呢啲時間去做其他嘢，司機生產力同收入都會增加。」Reeve說。對客人來說，以機械人配送，收件方將收到專屬收件二維碼，在疫情期間既能減少人員接觸，亦具保安功能。

3款機械人 駐逾400地點

另外，Rice Robotics的機械人能適用於本港及亞洲地區較狹窄的室內空間或走廊，且目前已在香港有逾400個點設置了其3款不同的機械人，部分更於貨運站或由個別商廈商戶自設。雙方未來目標是進駐一般屋苑大廈、商廈及園區。Rice Robotics創辦人李國康（Victor）表示，過往兩年接觸了一些發展商，他們起新樓盤時都想用機械人做一些難請人或重複度高的工種，可以省卻人手、提升效率及保安要求，亦能減少人員接觸。他指出新世界（0017）便是公司最主要客戶之一，為新世界旗下的K11 musea提供消毒機械人而廣為人知。

問到投資額方面，雙方均表示暫未能透露，但Victor表示，目前Rice Robotics在日本早已展開業務，在大阪、東京、名古屋已有約40幢商廈配置了公司的機械人，包括日本郵政、7-11等：「（日本業務）無論係研發階段到去做，目標的增長同盈利能力都平衡得幾好。」Victor坦言香港搞科企最大難題是籌集資本：「都要run到一啲明確嘅嘢先吸引到（資金）。今次機械人做Last Mile香港未有人試過，又幫到社會，係好有價值。」