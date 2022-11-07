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紫金斥44億購招金H股20%股權 成第二大股東

【明報專訊】黃金股再有同業併購，紫金礦業（2899）（滬：601899）公布，擬通過大宗交易方式收購復星系下的上海豫園股份（滬：600655）所持有的招金礦業（1818）共6.54億股無限售條件流通H股股份，佔招金的公司總股本20%，收購價格為每股6.72港元，較招金上周五收市價6.84元折讓1.75%。其收購總代價為43.95億港元（約40.63億元人民幣）。交易完成後，紫金將成為招金礦業的第二大股東。

收購價較上周五收市價 折讓1.75%

紫金指出，上述交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。招金的大股東維持為山東招金集團，共計持股37.16%；而復星系內原經上海豫園股份、上海復星產業投資、上海老廟黃金合計持有25.46%，經是次減持後持股料將降至5.46%。而紫金將取代復星為第二大股東。

復星系近期不斷減持資產，豫園股份本身已遭復星減持，至於招金則在2004年由經山東省人民政府批准，由山東招金、上海復星、上海豫園、深圳市廣信投資及上海老廟黃金在2004年共同以發起方式設立的股份有限公司，一直是豫園股份的重要投資，相信今次亦是豫園股份自招金創立以來，首次大手減持股份。

紫金近月亦大舉進行併購，包括10月13日以59.1億元收購安徽金沙鉬業84%股權、10月18日斥3.6億美元（折合約25.59億元人民幣）收購加拿大多倫多上市公司IMG持有的蘇里南Rosebel金礦項目、在10月11日斥39.845億元收購瑞銀礦業30%股權。