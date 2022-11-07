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荷蘭支付平台進駐太古酒店 冀改善效率

標籤：經濟

【明報專訊】太古地產（1972）旗下的太古酒店集團近期落實與荷蘭支付平台Adyen合作，透過後者的支付方案，冀改善工作效率，更集中提升住客體驗。Adyen香港區主管鄧啟俊接受本報記者訪問時表示，今次與太古酒店會先在香港合作，將來再探討更多合作空間。除此之外，公司擬進一步打開中小企市場。

擬進一步打開中小企市場

鄧啟俊稱Adyen自2015年與國泰航空（0293）建立合作關係，支援後者在全球45個地區的支付服務，近兩、三年雙方進一步密切接觸，將合作關係延伸至太古系內太古酒店。他們的方案將涵蓋太古酒店在港兩間酒店及兩個服務式住宅，讓消費者使用多個品牌信用卡、AlipayHK及WeChat Pay HK去付費，並以登記入住的紀錄轉成安全代碼，用於消費，毋須再如過往般簽署帳單。服務範圍覆蓋酒店及酒店內食肆，將來還擴展至酒店的網上商店。酒店方則毋須與逐個支付平台去尋求解決方案，同時可實時查閱統一的支付數據，更易掌握客人需求，相應調整營運策略。現時雙方先在香港合作，將來會否覆蓋至該酒店的東京新酒店則待商討。

現時Adyen的平台可支援全球多於200種支付方式，鄧啟俊表示，隨着更多新支付方式出現，Adyen會視乎客戶需要添加到平台上，供商戶選用及自行組合。在香港方面，他說：「信用卡在線上支付佔比達60%至70%。由於香港向來着重門市銷售，因此相信將來線上支付的發展空間更多。

鄧啟俊稱，Adyen可在統一平台下，方便外國跨國企業涉足複雜性更大及分散的亞太區市場。同時，鄧啟俊表示，現時亞太區佔Adyen年收入約11%，按年增長53%，比其他市場增速高，他們有意在亞太區，進一步開發菲律賓、越南及泰國市場。隨着公司早於加入更多電商及銷售點終端（POS）伙伴，他們藉此可設謙案，供應更多中小企及電商商戶所需。