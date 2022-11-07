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聯泰集團陳亨利：善用科研助港再工業化

【明報專訊】聯泰集團副主席及首席執行官陳亨利指出，本港在全球紡織市場中，於產品研發及品牌管理上具備競爭優勢，因此建議業界善用本港大學的科研成果，在大灣區的內地城市做大規模商業化生產，並且幫助內地以及全球品牌拓展亞洲消費市場，由此在成衣生產領域實現再工業化。

香港工業總會（工總）2022 年度「香港青年工業家獎」暨「傑出工業家獎」頒獎典禮於上周四舉行，當中，92歲的聯泰集團創始人兼主席陳守仁是「傑出工業家獎」兩名得獎者之一，由於他年事已高，分享得獎感受及接受傳媒訪問均由兒子、聯泰集團副主席及首席執行官陳亨利作為代表。

聯泰集團現為世界首屈一指的成衣生產商，為多家著名國際服裝及時尚包袋品牌，提供製造及供應鏈服務，據陳亨利表示，目前集團在內地及東南亞多個國家均有生產基地，內地工廠往往負責快速交貨、高增值的訂單；而在東南亞多國設廠，例如在菲律賓便已設廠多年，原因之一是希望快速交貨，以滿足當地消費者的需求。

籲往大灣區大規模生產

本港近年致力推動「再工業化」，被問及根據聯泰集團的發展經驗，就此對政府有何建議，陳亨利首先指出，其實成衣生產亦是高科技行業，生產商須不斷研發及採用新的材料，例如以前冬天要穿著厚衣才能保暖，現時穿著很薄的衫已可保暖，這些都是高科技的產品，而本港在科研領域向來具備優勢，例如理工大學時裝及紡織學院在成衣生產的科研便享譽全球，每年獲獎眾多，未來可以在大灣區的內地城市就此做大規模商業化生產，「如何將本港科研成果落地，除了需要我們工業家努力，新一屆政府對此也很重視，設立了工業專員，由他來協調不同部門來幫助我們工業界」。

伙內地品牌向外闖

陳亨利希望，在幾個月後，本港與內地在恢復正常通關方面將迎來好消息，屆時本港與其他大灣區城市在人流、物流、資金流及資訊流方面可以聯繫得更好，有利本港實現「再工業化」。

至於本港「再工業化」的另一方向，陳亨利認為，是發展品牌，而在服裝行業，品牌的增值是最大的，「本港不止要發展本土服裝品牌，也要引吸引內地品牌以本港作為中心去發展東南亞及國際市場，亦要爭取全世界的品牌利用本港此平台作產品研發」。

陳亨利舉例，聯泰集團近兩、三年便與內地最大運動服裝品牌安踏（2020）合作「併船出海」，組成各佔50%權益的聯營公司，進軍菲律賓、越南及馬來西亞三個東南亞國家的消費市場，至今表現亦十分理想，「內地企業有很好的品牌、產品性價比亦很高、有競爭力，到東南亞發展很適合，這也反映國家綜合國力的上升；而我們早於三四十年前已在東南亞設廠，在多個國家曾僱用數萬名員工，與當地政府官員熟絡，所以近年與安踏併船出海、強強聯手，便由我們負責選址開店、銷售渠道及品牌推廣，過程中亦採用很多大數據科技，並且會進行研發，為當地客戶度身訂做產品，特別是東南亞天氣較熱、夏天的時間較長，需要有特定產品更好地適應市場」。

亞洲中產崛起 消費潛力大

除了現已進軍的菲律賓、越南及馬來西亞市場外，陳亨利透露，聯泰集團與安踏未來會繼續合作發展其他東盟國家的市場，「我們打算在東盟10國均建立零售網絡，只不過暫時選了三個國家開始而已」。

陳亨利總結，期待與其他內地品牌也一起併船出海、進軍東盟10國消費市場，也考慮與東南亞品牌合作、拓展內地市場，屆時同樣也會以本港作為研發產品及品牌管理的基地，「亞洲人口向來眾多，中產階級亦開始增加，這樣龐大的消費市場，是我們香港廠家應該去發展的地方，我們相信未來的世紀是亞洲的世紀，問題是我們如何將亞洲企業所擁有的不同資源聯繫起來而已」。

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