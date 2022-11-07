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太盟單偉健：美料續加息 不急於撈底

【明報專訊】港交所（0388）主席史美倫、聯泰集團副主席及首席執行官陳亨利上文已分別就本港金融業及「再工業化」出謀獻策，而其實外圍宏觀形勢變化亦不容忽視，尤其是在全球最大影響力的央行、美國聯儲局上周又再加息0.75厘，是6月以來連續4次加息0.75厘，將聯邦基金利率上端推升至4厘（見圖1），抽緊全球金融市場流動性。太盟投資集團執行主席單偉健認為，由於美國現仍處於明顯實質負利率，不排除聯儲局仍要繼續積極加息，全球金融市場目前可能仍未到撈底時機。

太盟單偉健上周四出席金管局主辦的國際金融領袖投資峰會中、「與國際投資者對話」的環節上指出，目前的經濟及股市情况，當然會令他回想起1997年亞洲金融風暴及2008年金融海嘯，而他認為，2008年金融海嘯其實並非一場全球金融危機，而僅僅是位處大西洋兩岸的美國及歐洲的金融危機，因為當時很多歐美銀行破產倒閉，但在他印象中，期內並沒有亞洲銀行遭遇到類似厄運；而中國GDP在2009年按年增長8.7%，雖然較2008年增長9%放緩，但對比美國GDP在2009年按年倒退2.6%，分別極大。

金融危機 投資反易賺大錢

單偉健指出，對於亞洲經濟及股市來說，真正的考驗是1997年亞洲風暴，此危機延續至1998年，期內韓國及日本均有大量銀行倒閉，而根據他的個人經驗，當出現這樣的經濟下滑或危機時，往往是投資者賺大錢的好時機，而他的第二本著作《金錢遊戲》（Money Games）便講述了他當時任職太盟投資集團旗下Newbridge Capital收購韓國最大銀行、最終賺大錢的來龍去脈；而太盟投資集團創辦人David Bonderman便曾向單偉健傳授心得，當出現上述困難的市場環境、又爭取到這樣好的收購條件，便是買入優質資產的最佳時機。

不過，單偉健認為，目前金融市場的挑戰，與1997年亞洲金融風暴及2008年金融危機亦有不同之處。他解釋，在1997年亞洲金融風暴爆發後，至1998年短短一年內，很多亞洲國家股市大跌、匯價急貶，例如韓國股市便曾急跌近半、韓圜兌美元曾貶值近六成（見圖2），故此韓國股市以美元計價期內大跌近八成，令他當時比較容易作逆向投資（contrarian），買入優質資產。

距離金融市場底部仍遠

單偉健分析，現時的難處是，美國通脹高企不下，聯儲局被迫大幅加息，但由於聯邦基金利率上端現時僅4厘，而通脹率卻高達8%（見圖3），當地仍處於明顯實質負利率，故此當局需要繼續加息以令通脹回落，而值得注意的是，利率上升至高位可以令經濟顯著放緩，甚至出現衰退，故他相信，目前距離找到金融市場的底部仍然有很長的路要走，如何物色到良好的買入機會，對他來說現屬一大挑戰。

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