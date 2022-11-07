交運燃氣具防守性 派息率33% 成本增加 毛利率呈下跌趨勢

交運燃氣是次集資最多1.78億元，入場費每手3272元，是次招股未有基石投資者，股份將於下周三掛牌，獨家保薦人為興証國際。近來新股市場儘管未見有矚目的企業上市，但話說回來10月以來掛牌的新股上市後表現卻不錯，6家新股當中，僅一家股價仍在「潛水」，即中創新航（3931），截至上周四止累計下跌46%；其餘都能「浮水」，當中又以上月17日掛牌的潤歌互動（2422）表現最「省鏡」，同期累計升幅達1.9倍。

獲30年山東高密市獨家經營權

未知交運燃氣能否保持這股新股氣勢，但截至上周五中午止，公開招股部份僅獲近七成認購，仍未足額。集團主要於山東省濰坊市高密市運營，當中高密市人口約89.5萬人，集團與高密市市政管理局訂立特許協議，擁有獨家權利於經營區域內營運管道天然氣銷售及相關業務，有效期自2009年8月18日起為期30年，即到2039年8月中屆滿。於最後實際可行日期，集團特許權下的經營區域佔高密市總行政區域約70%。

八成收入來自管道天然氣銷售

集團業務大體可分為：銷售管道天然氣；銷售壓縮天然氣及液化天然氣；提供建設及安裝服務；及銷售燃氣器具。當中，集團有逾八成收入（按今年首四個月業績計），來自管道天然氣銷售。顧名思義，相關業務是指集團從批發商採購天然氣再經其營運的天然氣管道網絡，供氣予住宅及商業工業零售用戶，並收取費用，當中亦包括供氣予兩名批發用戶：一家為高密市營運的天然氣加氣站營運商；另一家為鄰近昌邑市的天然氣供應商，但近七成收入都來自工業用戶，其次為住宅的22.8%，商業用戶及批發用戶僅分別佔6%及1.8%收益。

值得留意是，內地天然氣零售定價，尤其於住宅市場方面受政府監管，供氣商不能隨意調整價格，在政府顧及民生情况下，管道供氣業務的毛利率一向較低，2021年起集團毛利率呈下跌趨勢（2020、2021年及今年首四個月相關毛利率為19.5%、14.3%及9.3%），正因為內地天然氣價格持續上升同時，零售價格未能「跟上」，拉低業務毛利率、甚至要做「蝕本生意」。

以今年首四個月為例，交運燃氣於住宅管道天然氣分部便錄得617萬元（人民幣，下同）毛損，去年同期毛損為8.7萬元。幸而在工業及商業管道天然氣方面，政策容許供應商有一定的調價空間，彌補了住宅市場的虧損，但仍無阻集團今年首四季純利按年下跌26%，即使撇除若干特殊或一次性開支，經調整純利仍要下跌近4%。

受政府監管難隨意加價

零售價追不上拉低毛利

始終，今年俄烏戰事爆發令國際天然氣供應緊張，導致價格急升，集團管道天然氣平均成本突然激增，截至2022年4月底四個月，其天然氣需求已超過或差不多達到集團與中石油及山東實華（中石化旗下企業）合約採購量，故集團轉為將液化天然氣轉化為管道天然氣，單位成本至少較期間額外向兩家供應商再買天然氣為便宜，大抵相當於有53.5%的折扣，但成本始終仍有增加。

何况連液化天然氣的成本亦保持升勢，如液化天然氣的平均每噸採購價由1月的5400元，至3月見8300元，到9月需回落至7600元，仍較1月水平大幅上升四成。故可預期交運燃氣面對目前天然氣價格高企下，盈利實難望有所突破。

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