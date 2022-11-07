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港散戶准買虛擬資產 業界料須3個月準備

【明報專訊】證監會在政策上擬為香港散戶打開門路參與虛擬資產市場，包括引進上市的虛擬資產期貨ETF、讓散戶涉足證券型代幣發行（STO）等。在港經營虛擬資產交易平台OSL的上市公司BC科技（0863）預期，約需時3至4個月便會見到有證券業界將系統升級，及部署參與面向散戶的STO市場。在當局開放外國產品為基礎的ETF下，該集團預期，這正為下一步去開發以香港虛擬資產產品為基礎的ETF提供探討空間。

明報記者 陳偉燊

BC科技執行董事兼法規事務部主管刁家駿接受本報訪問時表示，證監會是次清晰說明容許散戶投資者參與STO及虛擬資產市場，等同對業界發展打下強心針。此舉有助散戶毋須再如過往般，需經海外不熟悉的平台參與買賣，並勢將令到早年在港崛起的非持牌交易平台或俗稱「艇仔公司」結束。

BC科技接房地產代幣化查詢

證監會上周公開新的虛擬資產市場發展藍圖後，刁家駿承認，「即時所見，已經有客戶及機構聯絡我們了解最新發展情况，並有好幾家機構和我們探討發展STO，甚至有客戶找我們去研究將傳統資產如房地產代幣化」。他預料，就算證券商想部署參與STO發展，連同提升系統及準備，估計最快需時3至4個月才會見到成效。OSL將據此為香港金融機構提供更多短中線的交易方案配合新增的需求。

隨着容許以上市ETF作為參與虛擬資產市場的正常買賣渠道，他稱：「這無疑正式表明當局讓虛擬資產面向散戶，同時可讓業界在港確立打通不同行業及地方的客戶，並連接起證券商、銀行及不同金融機構的虛擬資產交易平台，料利好業界的短中期發展」。因應與外國虛擬資產期貨掛鈎的ETF推出，他認為有望為日後發展非交易所卻被認可的基金，甚至經香港配套的虛擬資產作為底層支持ETF發行提供空間作下一步探討。

稱發行機制配套已就位 待釐清

另外，在推動代幣化發展方面，刁家駿指出，OSL將與同業研究推動將債券、基金代幣化。至於當局擬發展綠色債券代幣化，他相信，目前無論在發行機制、合規配套及流程已經到位，目前只待當局釐清，將來是否向散戶發行，還是先作小規模發行「試水溫」。