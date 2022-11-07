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錢方：CDI填補中小企貸款空白位置

【明報專訊】金管局上月底正式推出「商業數據通（CDI）」，銀行可在企業同意下通過CDI獲取數據，方便銀行為中小企批出貸款。電子支付服務商QFPay HK（香港錢方好近）早在去年成為首批參與CDI試行的數據提供方，其聯合始創人兼總經理梁生光表示，相比更快捷、更簡單的流程，金管局推出CDI更是填補中小企貸款的空白位置，QFPay HK未來會繼續推出更多人工智慧金融服務，希望在電子支付以外，成為一站式的金融服務商。

電腦周邊零售店2000Fun創辦人及營運總監李春藝指出，相比以往傳統貸款，參考審計報告的收入、現金流等滯後數據，銀行現時可根據第三方，即QF Pay每日追蹤的數據，例如是訂單金額等，分析其客戶特性再決定貸款金額。他續稱，2000Fun共經營10間門市，疫情收入不穩定，考慮到7、8月是行業旺季，希望準備更多貨品帶動銷售額，因此4、5月開始有融資計劃，亦通過QFPay HK認識CDI，在QF Pay HK協助下成功取得逾百萬元貸款擴展業務。

擬拓電商顧問服務

梁生光指QFPay HK希望在原有的支付服務以外，提供更多面向服務，包括為現有客戶提供電商顧問服務，以及整合物流服務等，同時發掘數據變現的機會，現時更是參與CDI，市場上有需求加上政府支持，相信商業貸款業務的增長更快速，與支付業務並肩發展。

至於電子支付業務發展，梁生光表示，疫情令更多商戶開設網店，亦有一些商戶以往不曾加入電子支付方式，今年的交易額按年增長4倍，商戶數量亦上升三成。他認為，即使香港政府不再派發電子消費券，電子支付的趨勢亦不會改變。