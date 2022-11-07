動物權益日趨高漲 港商研發純植物皮革

明報記者 薛偉傑 攝影 劉焌陶

MM Limited董事關炳傑表示，他曾經在皮革製品行業工作了約30年，包括任職手袋廠和某個國際皮具品牌等，生產、買賣、物料開發等崗位都做過。

紙張棉花獲認證

貫徹可持續發展

2016年4月22日，171國家在聯合國總部簽署《巴黎氣候協定》後，他有預感，環保和可持續發展是大勢所趨，遲早會影響到皮革製品行業。在動物皮革及用純塑膠製成的傳統人造皮，這行業需未雨綢繆，尋找其他替代原材料。

另一方面，當時市場上亦開始出現以植物成分作招徠的替代原材料，但非全部以植物成分製成，只是以四成至五成的聚胺酯（PU）或聚氯乙烯（PVC），混合五成至六成的植物纖維製成，並不能完全降解，而且其像真度亦未有明顯勝過傳統人造皮。

關覺得，這樣做的意義不大，所以開始尋找和嘗試用各種環保材料來替代皮革。到2019年，他鎖定了以紙和棉作原材料，製造純植物成分的仿皮革材料，覺得技術上可行，也存在這個商機。到2020年，他辭掉工作，全身投入研發。之後改良了材料配方，兼轉換供應商和代工廠。2021年3月，他和一名朋友合作成立MM Limited，同年成為科技園的培育公司。

現時，該公司研發的「MM全植物素皮」大致成熟。他表示，這種純植物成分的仿皮革材料是以進口的紙張和棉紗，經過內地多家代工廠的多重工序製成。

代工廠負責不同工序 不怕抄襲

為了保證質素及符合環保可持續發展的理念，紙張必須取得森林管理委員會（FSC）的認證，現時是採用東南亞的產品；棉紗一定要取得良好棉花發展協會（BCI）的認證，現時是採用南美的產品。若客戶能夠承受較高的成本，也可以採用更環保的有機棉。該公司月前已委託檢測機構做兩項測試，證實在MM全植物素皮中，檢測不到塑膠成分，以及這材料在90日後，可以降解90.6%。而拉扯、撕裂、耐磨等性能，全部都是根據皮革行業的標準來測試。至於做到外觀和觸感似真皮的關鍵，則在於壓製紋理以及顏料、染色等多種技術。

關炳傑表示，代工廠包括紙廠、布廠和皮革廠，負責不同工序，其他公司要完全抄襲，並不容易。這種合作形式也考慮了皮革廠的利益，可以讓它們日後順利轉型，即使將來動物皮革被純植物皮革大幅取代，仍然有生意可做。

手袋銀包卡片套像真度最高

若以終端產品分類，現時以MM全植物素皮來製造手袋、銀包、卡片套等產品最成熟，模仿皮革像真度最高。其次是鞋類製品，之後是是梳化和汽車座椅等，因為這些產品的耐用程度比銀包高，所以需要再修改一下配方。

近月，該公司已接到有企業訂造銀包、卡片套和信用卡套的訂單。第一批產品是信用卡套，將於今年聖誕節前付運給客戶；另有一家五星級酒店的餐廳有意訂造餐牌套。此外，有兩個本地時尚品牌有意聯乘合作，用MM全植物素皮來製作時尚產品，以參加時裝展。此外，有一個外國模特兒計劃設計手袋和開設網店，亦有意採用這種材料。

至於製造鞋履方面，該公司已修改配方，3次向某個時尚品牌交付樣本。汽車座椅方面，接到一家意大利公司的查詢，但因為對耐用度要求最高，配方改動最大，進度會比鞋履慢。

[新經濟新天地]