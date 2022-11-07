moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

陳智鑾：近強拍門檻 可耐心等候收購

【明報專訊】讀者熊先生來信：

本人持有一間自住的舊樓，樓齡60年，位於土瓜灣，大約十年前開始，就有幾個集團發信給業主洽談收購的事宜，有感於大廈已經日久失修，本人希望換樓，可惜最近一次的收購，因為在限期前仍然未能集齊80%業權而告吹，只有78%。本人十分希望能轉換居住環境，但不知下次收購何時可再次重啓，究竟應該等待機會，還是善價而沽？

筆者回覆：

收購中常常提到要集齊一定數量的業權才能推進一個重建項目，是源自1999年立法的《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（香港法例第545章），這條例是為了改善高齡樓宇收購重建效率。

條例最開始要求發展商要在同一地段集齊90% 或以上業權，並且經過一定法律程序，才可以通過強制拍賣完成收購。後來，條例在2010年4月作出修訂，其中50年或以上樓齡的樓宇，其拍賣門檻降至集齊80%或以上的業權。而在剛發表的施政報告中，政府表示會再就條例作出修訂，樓齡50年或以上的樓宇會進一步降低門檻至70%，而70年以上的樓宇新設門檻為60%。

翻查過往強拍申請的數字，在2010年以前，每年只有十數宗申請，2010年降低門檻後，強拍申請便由2010年的21宗，急升至2011及2012年分別為46及57宗，可見降低門檻有即時加快收購的作用。尤其一些在修例前已經非常接近成功收購的案例。

發展商若向熊先生的物業作出收購，相信是認為重建項目有一定吸引力，一般都會參考兩個要點：

1）合併地盤重建後地積比率是否增加

2）重建後新建物業的可銷售樓價是否有利潤

在一些地段如熊先生所在的土瓜灣，新舊樓呎價仍有不少差距，尤其是觀塘延線通車後交通更方便，同區新樓盤的呎價可以比唐樓有一倍以上差別，有部分地段，經重建後樓宇高度提升，部分物業更可享有海景，價值會進一步提升。

事實上，在這些舊區當中，除非整合地盤重建，否則，即使整幢大廈大維修，再加入最新設備，舊樓翻新後的呎價仍遠遠不能和新樓相比。這便是驅使發展商推動重建的誘因。

既然上一次的進程已經非常接近80%，在強拍條例修例後，熊先生的物業仍有很大的機會再次進行收購，相信只要耐心等候，應該會有好消息。

不過補充一句，每次收購的出價都未必會和之前一樣，因為發展商都會評估經濟前景、發展潛力等因素。

發展商收購價隨市况調整

至於能否善價而沽，提早離場呢？如果知道物業即將會有收購發生，除了賣給發展商，熊先生亦可以嘗試以一個比較接近收購價的價錢放售單位，賣給有意參加收購的投資者，不過，今年遇着樓市氣氛淡靜，舊樓在市場上的交投很少，熊先生要預期一段較長的時間才能賣出物業，或者折扣要較大。當然，除了賣出外，熊先生亦可考慮先租出自住單位，及另找新居租住，便可解決居住問題。

信達興業董事物業理財專家

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]