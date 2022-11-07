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陸振輝：反璞歸真 才不會煩惱自擾

【明報專訊】年紀漸長，總是有很多莫名的恐懼和煩惱襲上心頭，特別是在退休之後。但細心想想，這是人生的必經之路，又有哪些值得可怕？又有哪些值得憂愁？

投資市場的波動，總會令人憂心忡忡。倏然閃過南宋慧開禪師的一首詩：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」想想看，太陽是會滋長我們的生命，但雖然有風和日麗的明媚陽光，卻也有烏雲蔽天的暗淡日子。退休者要知道不是每天的太陽都必然會溫暖，但也不是每片烏雲都必然會下雨；不是每張笑靨都是怡人的，但也並非每滴淚水都是苦澀的。既然退休者無法左右人生的變幻，那就給心靈增加點溫暖；既然決定不了命運的走勢，那我們就要設定好自己的前進方向。

人生起落真正能給到每一個人的得着是穿越四季的溫馨、是柴米油鹽的充實。平淡的心態、平淡的日子、平淡的喜悅和平淡的期待，才是最令人回味的東西。

剎那激情雖然絢爛，卻並不長久，當千帆過盡，就會迷失低落，跟着就是漫長的苦悶和無聊。就像當你遍嚐人間美味後，最後還是要反璞歸真，長壽的人最終的選擇其實只是粗茶淡飯而已，否則就會是「三高臨門」，難以自善其身了。

願各位退休者都如慧開所言：「大道無門，千差有路；透得此關，乾坤獨步」。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]