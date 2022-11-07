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林嘉文：加息之路仍漫長 有力撐美元

【明報專訊】美聯儲本月再加息四分之三厘，雖然預計最快下月縮減加息幅度，但加息周期可能較原本預期長，鮑威爾亦強調現時過早討論暫停加息，同時認為可能最終要加息至較原本預期更高的水平。

相關言論打破了市場近日對於美聯儲或會轉向偏鴿的憧憬；利率期貨亦曾顯示，雖然市場曾預期下月加息半厘機會超過五成，不過亦有約四成機會繼續加息四分之三厘。

筆者維持預計美元將在未來1至3個月走高，雖然自9月底以來美元溫和走弱，但隨着聯儲局預料繼續加息並且速度有機會超過其他市場、全球經濟增長憂慮依然存在，加上地緣政治憂慮仍在加劇等，美匯指數在未來1至3個月預計仍有約3%的潛在上升空間。

歐元兌美元或跌見0.93至0.95

相反，歐元兌美元仍處於下行趨勢，未來1至3個月或進一步跌至0.93至0.95。雖然政治不確定性結束可能支持英鎊重新試探1.15至1.17，但在匯價整體的下行趨勢不變下，可能會導致匯價最終回落至1.08至1.10。

不過，筆者預計美元兌瑞郎可能會是歐洲貨幣中的異數，主因瑞士央行料會為瑞郎提供一些支持，未來1至3個月美元兌瑞郎料會守住一算附近水平。

亞洲方面，雖然市場近期頗為關注日本對於日圓的干預行動，但有關操作未必會一直持續下去，加上美日貨幣政策仍呈兩極化發展，筆者相信美元兌日圓未來1至3個月有機會再次向上測試150至151。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]