溫傑：中電信升級轉型 積極推新服務

針對是次美國議息，可以分開兩個部分作闡述。首先是當局宣布加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間升至介乎3.75至4厘；並一如市場所憧憬，暗示未來有機會放慢加息步伐。受貨幣政策立場似乎出現軟化訊號的刺激下，道指於上周四曾大升超過400點。

可惜市場的樂觀氣氛很快冷卻，受累主席鮑威爾於記者招待會上表示仍將繼續加息抑通脹，利率高峰可能高於市場預期水平，美股當晚即時轉升為跌。

巿場對加息終點現分歧

現時要判斷下月的加息幅度為時尚早，聯儲局會根據今個月所公布的經濟及通脹數據，以決定未來的加息速度。就算12月只加息50點子，若通脹於明年持續高企，當局或被迫延長加息周期。由此觀之，放緩加息步伐與息率高峰高於預期並無矛盾，利率決定將依數據變化而定。基於市場對未來加息步伐存明顯分歧（摩根大通預期息率或會於4.5厘至4.75厘見頂；野村則擔心息率會升至5.5厘至5.75厘），特別是明年首季每次加息幅度及首季之後進一步加息的機會均有所增加，預示貨幣政策仍會為全球資產價格帶來波動。

內地方面，10月官方製造業PMI為49.2，較9月份下跌0.9個百分點，為3個月以來首度回落並跌回50的盛衰分界線以下。仔細分析，期內生產指數按月走低1.9個百分點至49.6。一如早前所指，因疫情、限電延後的訂單在9月一度推高生產指數，惟當此短期因素消失後，導致10月生產承壓。另外，新訂單指數走低1.7個百分點至48.1，同樣跌破50水平；當中新出口訂單指數其實走高0.6個百分點至47.6，顯示外需表現優於內需，亦反映疫情對內需衝擊再度加大。雖然同期財新中國製造業PMI報49.2，較9月回升1.1個百分點，亦高於市場預期的48.5，但已是連續第3個月收縮，印證內地經濟復蘇勢頭未穩。

中電信純利升3% 業績亮麗

今個星期會較詳細分析中國電信（0728）的投資前景，先由其上半年業績開始。集團上半年經營收入為2423億元人民幣，按年升10.5%，保持雙位數增長。EBITDA為698億元人民幣，按年增長5.3%。純利接近183億元人民幣，按年升3.1%；可比淨利潤則升12%，升幅高於收入，整體業績理想。

比較其不同業務分部，基礎收入穩步提升，上半年移動通信，以及固網及智慧家庭服務的收入分別增加6%及4.4%。而產業數字化的收入更增長19%。從業績可見，集團已非單純的傳統電信商，數字經濟和2B市場是發展重點（下文會有較詳細論述），集團積極向企業客戶提供更多元化的產業數字化服務。當然，針對基礎業務（移動、固網和有線寬帶），集團也通過融合雲、AI等新技術持續升級產品及服務。

上半年雲收入增長逾100%

篇幅關係，以下會專注講述兩個重點，第一是雲計算業務。第三方調查指2025年市場空間達1萬億元人民幣，發展潛力可觀。上半年集團的雲收入規模在三大電信營運商中排行第一，同比增長逾100%。根據國際資料公司IDC於10月26日發佈的《中國公有雲服務市場（2022上半年）跟蹤》報告，2022上半年，在中國公有雲IaaS市場中，中國電信的天翼雲以11%的份額排名再進一位，升至第三，按年上漲了1.4個百分點。

第二點是產業數字化（2B） ，其範圍更廣、產業規模更大。集團提供行業雲、數據中心、AI、大數據等服務，旗下產業數字化業務的收入規模行業第一，佔收入達26%，拉動整體收入增長作用越加明顯。

此外，中電信也是中國以收入及機架數計最大的數據中心(IDC)營運商。除上述新興服務外，產業數字化亦應用到5G，例如工業互聯網、醫療、智慧城市、交通物流及教育等。

集團重視股東回報，除承諾提升派息率外，由今年開始宣派中期息，派息率達60%，與2021年相同。以現價計算，股息率達7.5厘。投資者可於2.7元附近水平買入作中長線投資，首個阻力為2.96元，下跌超過10%或需先行止蝕。

（作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]