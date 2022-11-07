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陳曉蓉：加息周期未完 吼高質素資產

【明報專訊】聯儲局11月份議息會議加息75點子，指標利率上限升至4厘。聯儲局表明，在下次或者再下次的議息會議有機會減慢加息步伐，但同時，現在考慮停止加息為時過早，筆者認為，局方取態較為中性。考慮到目前的通脹及就業市場情况，聯儲局今年最後一次議息會議，較大機會加息50點子，指標利率或於明年第一季見頂，並高見5厘水平。不過，政策方向將由數據主導，考慮到12月份議息前，還會有重要的通脹及就業數據公布，未來美國貨幣政策走向依然高度不確定，數字仍具上行空間。

議息聲明展示政策委員將如何決定未來加息路徑：委員「將考慮累積的貨幣緊縮政策，以及貨幣政策對於經濟活動及通脹的滯後影響。」對於「累積緊縮」的字眼，聯儲局或試圖引導市場相信，即使在通脹數據意外上行的情况下，局方將不會進一步較大程度加息。但當然，令通脹重返政策目標，依然是重中之重，因此，即使經濟要較長時間低於趨勢水平，聯儲局仍會較長時間維持較高利率。

事實上，聯儲局從來沒有於指標利率低於年度化核心PCE通脹的時候暫停加息。過去三個月，美國的平均每月核心PCE通脹率為0.4%，與疫情後時期的平均水平相若。若果核心PCE通脹保持在現平均水平附近，假設聯儲局12月再加息0.5厘，局方可能有需要於明年再加50個基點，政策利率才能超越核心PCE通脹。在這種情况下，聯儲局較大機會最早在明年第一季暫停加息，這個是我們暫時的基本預測。不過，若果核心通脹進一步攀升，聯儲局有機會要將指標利率從現水平進一步推高。

對於市場預期聯儲局有機會在2023年下半年減息，我們的看法相對保守。的確，隨着緊縮貨幣政策效用顯現，美國經濟衰退風險或於明年上半年顯著上升。不過，礙於通脹走勢及衰退相對溫和，聯儲局未必有需要急於減息，直至明年第四季甚至更後時間才掉頭下調利率。同一時間，聯儲局亦未必可以一如以往的衰退周期，大幅度減息500個基點，或將指標利率下調至接近零的水平，以致經濟較長時間處於一個相對溫和的衰退當中，這次的衰退周期或歷時至少三個季度。

環球央行同步上調利率，已經導致環球金融狀况過去一年顯著收緊，目前已經回落至2011年歐債危機以來最緊張的區域，未來金融狀况可能維持緊張，不利部分經濟活動。隨着流動性繼續因為貨幣緊縮而收緊，相關不明朗性踏入2023年後有機會進一步上升。短期內，投資者宜趨保守，輕微低配股票及債券。即使要作出相關部署，可考慮投資相對高質素的資產，例如同為投資級別但具有息差優勢的優先證券。同一時間，投資組合應維持分散，可考慮增持另類資產，例如可作為對冲通脹的房地產及基建投資，能源亦有機會受惠緊張局勢。

信安香港投資策略部主管

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[陳曉蓉 世界為觀]