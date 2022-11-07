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何啟聰：資金趁反彈做淡 比亞迪熊51103

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股上周五重拾升勢，恒指成功重上萬六點關口，午後高位更一度急升逾1100點，突破16,500點水平，收市升逾820點。外電報道，美國審計人員提前完成在本港的中概股會計底稿審查，恒指突破萬六點阻力位後，技術走勢或逐步改善，短線觀望能否在該水平重建支持，向上觀望挑戰萬七點關口的機會。

比亞迪（1211）上周五受追捧，除成功突破200元關口阻力外，高位更曾升逾9%至205元以上，但及後有獲利盤出現，收市升逾半成，200元得而復失，能否企穩200元以上，或是判斷股價是否轉勢指標之一。

資金趁股價急升反手開淡倉。500兌1中距離比亞迪熊證的槓桿高、面值低，條款上或優於活躍比亞迪認沽證，對作短線部署的淡友或較具吸引力。看淡或可考慮比迪熊證51103，收回價215元，行使價219元，槓桿比率約9.4倍。看好或可留意比迪牛證57503，收回價181元，行使價177元，屬新上市產品。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]