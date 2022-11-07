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瑞銀亞洲：季績惹憧憬 阿里購25799

【明報專訊】近兩星期大市呈好淡拉鋸局面，下跌時沽壓沉重，上升時成交得到配合。在港上市的一眾中概股都得到資金追捧，騰訊（0700）股價高見247.4元，上升超過一成；美團（3690）高見158.8元，上升一成二，升穿10天和20天線的同時亦上試50天線；阿里（9988）股價上升，最高見76.2元，上升兩成，為超過1個月的高位；京東（9618）股價最高見177.8元，上升16%。雖然一眾股份收市時升幅都稍為收窄，但普遍在本月中都陸續公布業績，投資者可留意業績會否有驚喜。

如投資者如看好騰訊，可留意騰訊認購（26828），行使價307.08元，2023年4月到期，有效槓桿約5.9倍。如看好美團，可留意美團認購（25216），行使價205.2元，2023年3月到期，有效槓桿約4.6倍。如看好阿里，可留意阿里認購（25799），行使價80.05元，2023年6月到期，有效槓桿約3.8倍。如看好京東，可留意京東認購（26632），行使價220.2元，有效槓桿約5.3倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2022。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]