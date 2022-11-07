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摩根大通亞洲：北水買貨 騰訊購26220

【明報專訊】恒指重上10天線後持續反彈，上周五曾急升逾千點，收市處於16100點水平之上，回補了10月24日的下跌裂口並重上20天線。總結全星期，恒指反彈1298點，升幅達8.7%，以點數計，創兩年來最佳一周表現。

騰訊自9月初以來首次重上20天線之上，摩通資金流數據顯示，投資者上周五積極做淡，當中以較價外的騰訊認沽證較多資金留意。騰訊上周四再錄得約12.4億元北水淨買入，為港股通十大活躍個股中，錄得最多資金淨流入。中線來看，自8月25日至10月底止，港股通資金每個交易日均淨流入騰訊，期間累計達285.8億元。自10月下旬開始，隨正股反覆尋底並下探200元大關時，資金流更有加快趨勢，單計10月份淨流入為205億元。

如投資者認為騰訊有望持續反彈，看好部署可參考騰訊購（26220），行使價298.2元，實際槓桿6.2倍，2023年3月22日到期。看淡可參考今日新上市騰訊沽（27786），行使價185.7元，2023年6月23日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]