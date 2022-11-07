摩根大通亞洲：北水買貨 騰訊購26220

騰訊自9月初以來首次重上20天線之上，摩通資金流數據顯示，投資者上周五積極做淡，當中以較價外的騰訊認沽證較多資金留意。騰訊上周四再錄得約12.4億元北水淨買入，為港股通十大活躍個股中，錄得最多資金淨流入。中線來看，自8月25日至10月底止，港股通資金每個交易日均淨流入騰訊，期間累計達285.8億元。自10月下旬開始，隨正股反覆尋底並下探200元大關時，資金流更有加快趨勢，單計10月份淨流入為205億元。

如投資者認為騰訊有望持續反彈，看好部署可參考騰訊購（26220），行使價298.2元，實際槓桿6.2倍，2023年3月22日到期。看淡可參考今日新上市騰訊沽（27786），行使價185.7元，2023年6月23日到期。

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