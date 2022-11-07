陳永傑：「前置式」加息 明年或結束

布拉德更預期，明年經濟將踏入去通脹（disinflationary）時期。筆者認為在這種經濟形勢之下，大手加息方式將會收斂。布拉德今年在聯邦公開市場委員會擁有貨幣政策投票權。一如市場預期聯儲局於上周公布今年第六度加息，是次幅度為0.75厘，繼續大幅加息以壓抑通脹。

至於12月議息會議，布拉德認為保持開放態度。聯邦基金利率不需要超過聯儲局在9月提及的4.5厘至4.75厘範圍。明年初利率水平將處於對經濟具限制性作用的水平，到時不必再以「前置式」策略加息，而是因應當時通脹放緩而微調利率。聯儲局不應因股市下滑而作出回應。

明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利認為，美國通脹未見頂，就業市場需求則依然強勁。不管是大型或小型企業仍然很難找到足夠僱員，需要支付高薪去留住原有員工及吸引新人入行。

卡什卡利表示，即使整體通脹可能升至頂峰，但核心通脹仍然嚴峻，尚見不到見頂迹象。

「前置式」加息策略，目的是用比預期大加息幅度去壓制通脹，屬於先下手為強動作，今年美國通脹嚴重，連環大手加息才可將通控制。相信去到今年底，聯邦基金利率經已上升到約4.5厘水平，對控制通脹經已產生一定效用。到了明年，加息可以回復加息0.25至0.5厘的比較溫和幅度，讓經濟有喘息機會。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]