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廖偉強：樓巿待「藥引」重燃生機

標籤：廖偉強

【明報專訊】上月市場的焦點集中在《施政報告》及中共二十大的召開，大家都期望會後有突破性的新舉措出台或放寬樓市辣招，藉以提振沉寂已久的經濟，可惜事與願違，今次港府未有着力針對樓市出招，市場的等待最終變為失望而回！

10月份整體樓宇買賣登記只有4400多宗，連跌兩個月兼為近7個月新低，整體交投非常冷清，地產代理的生意更加是一潭死水，各大地產代理都已經很久沒有提及裁員計劃，相信今次地產代理除了自然流失之外，亦會作出相對收縮規模。樓市下行信號重複出現，當中股票市場波動嚴重影響樓市，再加上香港的防疫政策仍未全面放寬，各行各業都面對生意困難的局面，樓價焉能不持續下滑？樓價由高位至今已回落14%，這個是滯後的數字，相信今次是繼2008年金融海嘯之後最大的跌幅。

筆者在行內逾35年見證及經歷過無數升跌浪，當跌浪形成後，無論業主及買家情緒都會變得負面，再加上傳媒每天報道創新低成交，令計劃入市客戶都會被嚇怕而暫緩置業決定。

依近期觀察，相信樓市最不利消息出現七七八八，目前樓市正等待一些「藥引」去重燃生機。市場並非完全沒有好消息，業主及買家不用過分悲觀，香港政府表明抗疫不走回頭路，即表示未來只有放寬，不會收緊，這樣對香港經濟復蘇將有大助力。

另一個很重要的「藥引」就是內地入境隔離措施的放寬，只要能夠再優化減少隔離的日數，內地人就有機會重返香港旅遊及消費，如此就像2003年SARS之後香港的復常之路一樣。即使最終樓價仍然向下調整，政府就有機會啟動減辣的機制，這個「藥引」足以令樓市交投回升。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]