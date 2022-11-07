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布少明：有大型屋苑樓價跌逾兩成

標籤：布少明

【明報專訊】財政司長陳茂波日前表示，樓價輕微下調屬意料之中，目前毋須調整措施。筆者認為，財爺的說法未能反映樓市事實之全部，亦低估樓價跌幅。

從整體樓價來看，美聯樓價指數最新報155.77點，本年迄今跌約9.23%，若以按年跌幅計算，更已創出自2008年、即金融海嘯後最大跌幅。樓價自去年歷史高位下調至今，延續逾一年，累跌約12.1%，跌幅絕非財爺所言的「輕微」；從技術層面看，樓價已有進入下跌周期的迹象，絕對有止跌的需要。

此外，根據美聯物業分行的統計，從35大指標屋苑中抽取10月份有5宗或以上成交的20個屋苑，比較今年10月與去年12月時的平均成交呎價，發現該20個屋苑的呎價悉數下跌，平均跌幅高達12.9%，遠高於整體樓價跌幅。另值得注意是，今次跌市中，中小型住宅的樓價跌幅高於大型單位。根據差餉物業估價署最新公布的全港私人住宅─各類單位售價指數，A、B及C類中小型單位的今年9月樓價與2021年高位比較，已錄約9.1%的跌幅，明顯高於D類及E類大型單位7.5%跌幅。由於中小型單位的業主多為用家及小市民，可見是次跌市影響一般市民更深，加息本已增加業主的供樓負擔，如樓價跌勢持續，將進一步打擊基層經濟，影響民心，為社會帶來不穩定因素，大大打擊疫後經濟復常，希望政府正視問題。

樓市是香港經濟不可分割的一部分，若任由樓市「自由落體」，勢必影響本港經濟復常，加上印花稅及賣地收入是政府收入的重要來源，若樓市不振，這方面的收入必然降低，亦不利未來社會及基建發展，故建議政府應盡快撤辣，以助樓市度過「疫境」。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]